Bayramiç\'te Deve Güreşi Festivali

Kültür Sanat

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 150 pehlivan deve arenaya çıktı.

Bayramiç Deveciler Derneğinin himayesinde, Ahmet Somalı Deve Güreşleri arenasında gerçekleşen etkinliğe, Ege ve Marmara bölgelerinden sahipleri tarafından getirilen pehlivan develer katıldı.

Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, her yıl aralık ayında gerçekleştirilen festivale gelen tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin, ilçenin tanıtımı için önemli fırsat oluşturduğunu ifade eden Atılgan, "Güzel ve güneşli bir havada güreş severler neşeli bir gün geçirdi. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde büyük emek harcayan, güreş ağası Kaan Altunan'a, maddi ve manevi destek sağlayan sponsorlarımıza, sahanın hazırlanmasında büyük emek harcayan belediye çalışanlarımıza, güreş alanında ve her zaman güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarına, Bayramiç Deveciler Derneği yönetimine ve tüm kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliği, güreş severlerin yanı sıra CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, İl Genel Meclis Üyesi Sadık Göğüsgeren, belediye meclis üyeleri de izledi.