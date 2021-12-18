Bayrampaşalılar, "Şehir Kütüphanesine" kavuşuyor - Son Dakika

Bayrampaşalılar, "Şehir Kütüphanesine" kavuşuyor

İSTANBUL - Bayrampaşa Vakfı tarafından kurulacak olan Bayrampaşa Şehir Kütüphanesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediyesi Şehir Kütüphanesi bin 750 metrekarelik kapalı alan, dijital kütüphane sahası, 50 bin kitap, seminer salonu, atölyeleri, kafeteryası ve rehberlik hizmetleri ile Bayrampaşa'nın geleceğine yön verecek olan Bayrampaşa Şehir Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldı. Şehir Kütüphanesi tanıtım programına, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bayrampaşa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Bürge ve davetliler katıldı.

Kurulacak olan Şehir Kütüphanesi'nde aynı anda 400 öğrenci faydalanabilecek. Toplamda ise Şehir Kütüphanesi'nden 10.000 öğrenci faydalanacak. Üyelere sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam çorbalarını ve sıcak çay hizmeti de verilecek. Bayrampaşa Şehir Kütüphanesi en büyük amaçlarından bir tanesi de sosyal medya bağımlısı, alışkanlıklara eğilimi olan gençlere bilginin ve teknolojinin kapısını aralayacak. Bayrampaşa Şehir Kütüphanesi başta Bayrampaşa halkı olmak üzere tüm İstanbul halkına hizmet verecek.

Tanıtım programında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşa'mızın böyle makro düzeyde bir kütüphaneye ihtiyacı vardı. Bu nedenle Bayrampaşa Vakfımızla birlikte bir projelendirme nihayetinde bu alan kiralanarak Bayrampaşa'da ki gençlerimizin burada ki kütüphaneyle buluşmalarını bilgiyi yakalamalarını ve o bilgi doğrultusunda da ilerlemelerini düşündük. Bunun üzerine burada bir kütüphane açmaya karar verdik." dedi.

Kütüphanenin açılması için Bayrampaşa Belediye'sinin maddi ve manevi destek verdiğini söyleyen Aydıner, "Vakfımızla birlikte yürüyecek olan bir kütüphane olacaktır. İnşallah bu kütüphanede yavrularımız ilk etapta saat 24.00'e kadar devam etsin diye düşündük. Gençlerimiz eğitim ve öğrenimlerini kütüphanedeki tüm kitaplardan yararlanabilecek şekilde ufka doğru vizyonlarını artırsınlar. Dijital dünyamızda dijital çağda artık gençleri burada dijital dünyayla buluşturmanın çabasını veriyoruz. Vakfımızla müşterek olarak yürüttüğümüz bu projemiz Bayrampaşa'mıza ve tüm ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.