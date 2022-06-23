Belediye binası öğrencilerin eserleriyle renklendi - Son Dakika
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Belediye binası öğrencilerin eserleriyle renklendi

23.06.2022 11:08

Belediye binası öğrencilerin eserleriyle renklendi Elazığ Fırat Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri kendi elleri ile yaptıkları eserlerle Yurtbaşı Belde Belediye binasını süsledi.

Belediye binası öğrencilerin eserleriyle renklendi

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri kendi elleri ile yaptıkları eserlerle Yurtbaşı Belde Belediye binasını süsledi.

Birbirinden renkli ve şık tablolar ortaya koyan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim ve İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yaptıkları bu eserler ile belediye binasını süsledi. Daha önce duvarları boyayarak sanat eserine çeviren öğrenciler bu kez aynı duvarları çizdikleri tablolar ile yeni belediye binasına renk kattı. Yurtbaşı Belediyesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Ülkü Kan, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci katıldı.

Belediye binasına hediye edilen resimlerin oldukça güzel olduğunu belirten Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, "Fırat Üniversitesinin gençleri çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Beldemize 4-5 tane çok güzel eser yaptılar. Allah hepsinden razı olsun, ellerine sağlık. Gençlerimiz bu resimler üzerinde çok güzel çalışmışlar. Hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde ulaşabildikleri her yere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz ise "Fakültemiz Resim ve İş Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde Yurtbaşı Belde Belediyesinin yeni hizmet binası için yaptıkları eserler ile ilgili burada bulunmaktayız. Öğrencilerimiz kendi yetenek ve maharetlerini ortaya koyarak güzel eserler ortaya çıkardılar. Ben bu bağlamda öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Fakülte ve üniversite olarak sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde ulaşabildiğimiz yerlere ulaşıp onlarla işbirliği içerisinde gerekli katkıları sunmaya çalışıyoruz. Burada da bunun bir örneğini yaşıyoruz" diye konuştu.

Çizmiş oldukları resimlerde yöresel, folklorik ve kültürel değerleri işlediklerini belirten öğrencilerden Emine Ser Tanrıverdi de "Fırat Üniversitesi ve Yurtbaşı Belde Belediyesi ile işbirliği ile Resim ve İş Öğretmenliği Bölümü öğrenicileri olarak Yurtbaşı Belde Belediyesi yeni binası için duvar ve tuval resimlemeleri gerçekleştirdik. Bunları da getirip burada takdim ettik. Yöresel, folklorik, kültürel değerleri resimlerimizde işledik. Yeni belediye binasına hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından Resim ve İş Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Emine Ser Tanrıverdi'nin Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'ı resmettiği tablo, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz tarafından başkana takdim edildi.

Başkan Yılmaz ise öğrencilere yaptıkları eserlerden dolayı teşekkür belgesi verdi.

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Yurtbaşı, Elazığ, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Belediye binası öğrencilerin eserleriyle renklendi - Son Dakika

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