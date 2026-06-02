Beşeylül İstasyon Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşeylül İstasyon Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Beşeylül İstasyon Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
02.06.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Beşeylül Mahallesi'ndeki İstasyon Cami, tarımda makineleşme ile kullanılmadığı için harabe oldu.

Türkiye'de gelişen teknoloji ve tarımda makineleşmeye gidilmesi ile birlikte eski gelenek ve görenekler de yok olmaya başladı. Aydın'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz ve kış göçleri ortadan kalkınca mevsimlik kullanılan pek cami ve mescit de kullanılmadığı için yıkılmaya başladı.

Bunlardan biri de Kuyucak Beşeylül İstasyon Cami oldu. Kuyucak İlçesi'ne bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi sınırlarında yer alan Aydın-Denizli Karayolu'na münazır Beşeylül İstasyonu'nun dibindeki ilin en şirin mescitlerinden biri olan ve halk arasında İstasyon Camii olarak bilinen yaklaşık bir asırlık mescit yıkılmaya yüz tuttu.

Yolcuların, İstasyonda tren bekleyenlerin ve özellikle yazın ovaya göçenlerin yoğun olarak kullandığı bu caminin ulaşım araçlarının yaygınlaşması ve artık ovaya göçen kimsenin kalmaması nedeniyle kullanılmadığını belirten çevre sakinleri, "Bu mescit yıllarca kullanıldı. Zamanında imamı da vardı. Özellikle yaz mevsimine denk gelen ramazan aylarında çok güzel olurdu. Büyük bir kısmı ahşap olan mescit, aynı zamanda yöre halkının buluşma noktası gibiydi. Yıllardır kullanılmadığı için önce dökülmeye başladı. Zaman içinde ilgilenen olmayınca harabeye döndü" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Beşeylül İstasyon Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

12:22
Denizli’de Otobüs Kazası: 8 Ölü
Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü
11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:17:41. #7.13#
SON DAKİKA: Beşeylül İstasyon Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.