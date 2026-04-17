Beşiri\'de Ezidilerin Çerşema Sor Bayramı Kutlandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde kutlanan Ezidilerin "Çerşema Sor" bayramı renkli görüntülere sahne olurken, Kaymakam Muhammed Yılmaz da vatandaşların sevincine ortak oldu.

Beşiri ilçesinde Ezidilerin "Çerşema Sor" bayramı, köylerde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Ezidilere göre, doğanın uyanışını simgeleyen bayram, Kumgeçit, Kurukavak, Oğuz, Uğurca ve Üçkuyular köylerinde kutlandı. Kutlamalara katılan Kaymakam Muhammed Yılmaz, Ezidi vatandaşların bayramını tebrik ederek, farklılıkların toplumsal zenginlik olduğunu vurguladı. Ezidi kanaat önderi Yusuf Tagay ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. - BATMAN