Beyaz cennet Pamukkale'de bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Beyaz cennet Pamukkale'de bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nda yerli turistler Pamukkale'ye akın etti. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale, bayramın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Görsel şölen sunan travertenlere yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra kent sakinleri de akın etti. Pamukkale esnafları, bu yıl bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yerli turistlerin artmasını beklediklerini belirtti.

10.04.2024 19:24  Güncelleme: 19:24
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Beyaz cennet Pamukkale'de bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nda yerli turistler Pamukkale'ye akın etti

DENİZLİ - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda da tercih noktası haline geldi. Bayramın ilk gününden başlayan yoğunlukla birlikte travertenlere çıkan vatandaşlar, tarihi noktada keyifli vakit geçirdi. Görsel şölen sunan travertenlere yerli ve yabancı ziyaretçilerinin yanı sıra kent sakinlerinin de uğrak noktası oldu.

Pamukkale esnaflarından Ali Yıldız, "Geçen yıllardaki bayramlara nazaran biraz daha kalabalık. Bu yıl ziyaretçiler erken gelmeye başladılar. İnşallah böyle şekilde de devam edecek. Türkiye genelinde bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yerli turistlerin fazla gelmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turist var şu anda da" dedi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte geldiğini ifade eden Ali Yolcu, çok kez Pamukkale'nin ününü duyduğunu ancak ilk kez geldiğini ifade ederek, kalabalık olduğunu söyledi.

Görenleri eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bıraktıran Pamukkale travertenleri ise havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Beyaz cennet Pamukkale'de bayram yoğunluğu - Son Dakika

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