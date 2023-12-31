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Beylikdüzü'nde Kış Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kış Festivali Yoğun İlgi Gördü

Beylikdüzü'nde düzenlenen Kış Festivali, yapay kar yağışı ve çeşitli etkinliklerle ilçe halkının yoğun ilgisini çekti. Festivalde çocuklar için aktivite alanları ve hediyelik ürün stantları da yer aldı.

Beylikdüzü\'nde Kış Festivali Yoğun İlgi Gördü
31.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:28
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Beylikdüzü'nde çeşitli etkinliklerin yapıldığı Kış Festivali düzenlendi. Gelenleri yapay yağdırılan kar ile buluşturan festival yoğun ilgi gördü.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi 1'inci Etap içerisinde düzenlediği Kış Festivali, ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanıyla ilk gününden ilçe halkının yoğun ilgisini topladı. Buz pisti, birbirinden renkli hediyelik ürünler ve yiyecek-içecek stantlarının da yer aldığı alanda aynı zamanda yapay kar da yağdırıldı.

"BURADA ÇOCUKLARIMIZIN ÇEŞİTLİ AKTİVİTE YAPABİLECEĞİ ALANLAR VAR"

Kış Festivalini ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Burası 2023'ün enerjisini, 2024'ün enerjisine girdiğimiz alan. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır etkinlikleri Beylikdüzü ile buluşturmaya devam ediyoruz. Henüz kar yağışı yok ama biz burada suni kar da yağdırıyoruz. Her akşam çocuklarımız eğlensin istiyoruz. Burası aslında çocukların eğlendirilebileceği bir sokağa dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın aktivite yapabileceği alanlar mevcut. Beylikdüzü'nde hayatı iyileştirmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muasır medeniyet seviyesi tarifine uygun bir kent inşa etmeye gayret ediyoruz" dedi.

"YAŞANILAN BÜTÜN ZORLUKLARI BU ALANDA UNUTTURMA GAYRETİNDEYİZ"

2023'te zor zamanlar yaşandığına da değinan Çalık, "Ama 2024'ün memleketimize, güzel ülkemize, İstanbul'umuza ve Beylikdüzü'müze uğurlu gelmesini arzu ediyoruz. Allah tüm güzellikleri hep birlikte Beylikdüzü'nde yaşayacağımız günleri beraberinde getirsin. Beylikdüzü'nde; Cumhuriyetimizin kazanımlarından asla ödün vermeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkesinden, onun anlayışından, fikirlerinden asla ayrılmadan bir yol yürüyoruz. Beylikdüzü'nü en güzel haliyle 2024'e hazırlamak istiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Burayı insanlarımızın yaşamış olduğu bütün zorlukları unutacağı bir alan haline dönüştürme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN RESMİNE, ONUN FİKİRLERİNE BAĞLIYIZ"

Çalık, sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine, onun fikirlerine bağlıyız. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerini de tebrik ediyorum. Çünkü bizde; mevzu bahis vatansa, mevzu bahis Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise gerisi teferruattır. Biz hangi takımı tutarsak tutalım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve onun fikirlerinde birleşen bir milletiz. Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu kabul edilebilir bir iş değildir."

"YENİ YILDA NOTLARIM DÜZELSİN VE GÜZEL PARA KAZANAYIM"

Festivale gelen 14 yaşındaki Himmet Odak, "Bu alan çok güzel olmuş. Beylikdüzü Belediye Başkanına teşekkür ederim. 3-4 gecedir buradayız ve eğleniyoruz. Şenlik var diyebilirim. Bu yıl pek iyi geçmedi. Yeni yılda notlarım düzelse ve güzel para kazansam bana yeter" dedi.

"ÇOCUKLARIMLA ODUN BAŞINDA KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİK"

Yine festivale annesi ve teyzesi ile eğlenmeye gelen Masal Karabacak ise "Yüz boyamaları, çeşitli eğlenceler ve çok değişik şeyler var. Yeni yılda bir yılbaşı ağacı bekliyorum" dedi.

Festivale katılan Maysagul Jumayewa ise "Belediyemiz bizim için çok güzel, eğlenceli bir yer yapmış. Çocuklarımızla eğlenmeye geldik. Çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla çocuk eğlencesiyle oyunlar oynadık, şarkılar dinledik. Mısırlar yedik, odun başında keyifli zaman geçirdik. Yeni yıldan çok umutluyuz. İnşallah daha güzel yıl olacağını düşünüyorum. Hepimiz için daha sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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