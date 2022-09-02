Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika
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Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

02.09.2022 16:19

Beylikler döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen 656 yıllık Manisa Ulu Cami, 4 senelik restorasyon sürecinin ardından cuma namazı ile kapılarını açtı.

Beylikler döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen 656 yıllık Manisa Ulu Cami, 4 senelik restorasyon sürecinin ardından cuma namazı ile kapılarını açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2018 yılında restorasyonuna başlanan caminin taşıyıcıları güçlendirildi, çatısı yenilendi, ahşap eserlerin bakımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ağustos'ta Manisa'daki toplu açılış töreninde açılışını yaptığı eserlerin arasında yer alan ve kentin önemli turizm merkezlerinden olan Ulu Cami'de bugün ilk cuma namazı kılındı.

Kılınan namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda 6 milyon liranın üzerinde bir yatırımla caminin ihtişamına yakışır bir duruma getirildiğini belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da caminin yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Restorasyon sürecinde cami çevresinin "mahzun" kaldığını dile getiren Baybatur, "Şimdi camimizin açılmasıyla bölgemiz tekrar şenlenecek. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ulu camilerin bulundukları yerlerin "Türk-İslam" beldesi olduğunu gösteren manevi bir anlam taşıdığına işaret etti.

İlk cuma namazına katılan vatandaşlardan Recep Özgüvenç de Ulu Cami'nin Manisa için ayrı bir anlam taşıdığını anlatarak, "Manisalılar genelde cuma namazlarında ve bazen sabah namazlarında manevi atmosferi yaşamak için Ulu Cami'yi tercih eder. Restore edilip, sağlamlaştırılıp, nezih bir şekilde ibadete açılması bizi çok mutlu etti." dedi.

Manisa Ulu Cami ve külliyesi

Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından olan Ulu Cami ve külliyesi, Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı. Spil Dağı kuzey eteğinde kurulan külliyede cami, medrese, türbe ve kuzeydoğusundaki hamam bulunuyor.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

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