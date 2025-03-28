Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası Bayramda Dikkat Çekiyor

Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası İçin yoğun mesai başladı

ANKARA - Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nda, Ramazan Bayramı'na özel geleneksel lezzetlerinden biri olan baklava yapımıyla hareketlilik sürüyor. İlçede bayram öncesi tatlı telaşı yaşanırken, usta eller tarafından hazırlanan 80 katlı baklavalar yoğun ilgi görüyor.

Beypazarı'nın 80 katlı geleneksel baklavası için siparişler günler öncesinden tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler usta ellerde özenle hazırlanan ev baklavasının tadına bakabilmek için sıraya giriyor. Beypazarlı baklava üreticileri, Ramazan Bayramı öncesi artan talebi karşılamak için sahurda çalışmaya başlıyor.

Satışların geçen seneye oranla arttığını söyleyen Malike Kamacı, "Beypazarı kadınları olarak en başta baklava çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra sarma, bazlama gözleme ve çorbalar ile bayram hazırlığımız sürdürüyoruz. Beypazarı kadınları çalışmaktan gurur duyuyor. Beypazarı baklavasını Ankara'ya İstanbul'a tanıtmak gurur duyuyoruz. Çalışmalarımız yoğun ve güzel gidiyor. El birliği ile bu bayramı da atlatacağız. Geçen seneye oranla düşüş yok. Aksine satışlarımız katlanarak devam ediyor" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise bayramda Beypazarı'na turist akını olacağını düşünerek işletmelerin hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.