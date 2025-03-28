Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası Bayramda Dikkat Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası Bayramda Dikkat Çekiyor

Beypazarı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğun baklava yapımı sürüyor. 80 katlı geleneksel baklavalar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler tarafından ilgi görüyor. Üreticiler, artan talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

28.03.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası İçin yoğun mesai başladı

ANKARA - Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nda, Ramazan Bayramı'na özel geleneksel lezzetlerinden biri olan baklava yapımıyla hareketlilik sürüyor. İlçede bayram öncesi tatlı telaşı yaşanırken, usta eller tarafından hazırlanan 80 katlı baklavalar yoğun ilgi görüyor.

Beypazarı'nın 80 katlı geleneksel baklavası için siparişler günler öncesinden tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler usta ellerde özenle hazırlanan ev baklavasının tadına bakabilmek için sıraya giriyor. Beypazarlı baklava üreticileri, Ramazan Bayramı öncesi artan talebi karşılamak için sahurda çalışmaya başlıyor.

Satışların geçen seneye oranla arttığını söyleyen Malike Kamacı, "Beypazarı kadınları olarak en başta baklava çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra sarma, bazlama gözleme ve çorbalar ile bayram hazırlığımız sürdürüyoruz. Beypazarı kadınları çalışmaktan gurur duyuyor. Beypazarı baklavasını Ankara'ya İstanbul'a tanıtmak gurur duyuyoruz. Çalışmalarımız yoğun ve güzel gidiyor. El birliği ile bu bayramı da atlatacağız. Geçen seneye oranla düşüş yok. Aksine satışlarımız katlanarak devam ediyor" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise bayramda Beypazarı'na turist akını olacağını düşünerek işletmelerin hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Beypazarı, Türkiye, turist, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası Bayramda Dikkat Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:17:33. #7.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nın 80 Katlı Baklavası Bayramda Dikkat Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement