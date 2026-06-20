Bilecik'te 'Bakış' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
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Bilecik'te 'Bakış' sergisine yoğun ilgi

Bilecik\'te \'Bakış\' sergisine yoğun ilgi
20.06.2026 12:09  Güncelleme: 12:17
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Bilecik'te Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde Jayrona Normuminova'nın 'Bakış' adlı kişisel resim sergisi açıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez katıldı. Sergi, 6 Temmuz 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Bilecik'te açılan 'Bakış' sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde Jayrona Normuminova tarafından hazırlanan 'Bakış' isimli kişisel resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez katıldı. Sergide yer alan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken, sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği gözlendi. Bilecik Belediyesi tarafından 'Bakış' sergisinin 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe kadar Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebileceği bildirildi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez yaptığı açıklamada, "Sanatın toplumla buluştuğu bu tür etkinlikler şehir kültürüne önemli katkı sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te 'Bakış' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

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