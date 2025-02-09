Bilecik'te Gençler İçin Destek Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Gençler İçin Destek Projesi

Bilecik\'te Gençler İçin Destek Projesi

Bilecik'te 'Geleceğimize El Atalım' projesi, gençlerin gelişimini destekleyecek sosyal faaliyetler sunuyor.

09.02.2025 11:16
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Bilecik'te kurulan ilk Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Geleceğimize El Atalım" projesi, 12-18 yaş aralığındaki gençlerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Bilecik Valiliği İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olan ve 441 bin 500 lira hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında, 30 genç, ilgi alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Akademik ve sosyal becerilerini artırmayı amaçlayan proje, gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle gençleri toplumsal duyarlılık bilinci kazanmaya teşvik edecek.

Proje çerçevesinde, gençler Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu hizmet binasında tahsis edilen proje odasında eğitim alacak. İngilizce öğretmeni Yeliz Kaya ve matematik öğretmeni Mustafa Kedik tarafından haziran ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerde İngilizce ve matematik kursları verilecek.

Ayrıca, köy okullarına kırtasiye yardımları, huzurevi ziyaretleri, film geceleri ve özel günlerde anma programları gibi sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilecek. Tarihi ve kültürel bilinci artırmak amacıyla 18 Mart'ta Çanakkale, 23 Nisan'da Ankara, 15 Temmuz'da İstanbul ziyaret edilecek.

Projenin tanıtımı kapsamında, kentte bir kafede düzenlenen etkinliğe İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Çalışma Grup Başkanı Tuğba Gül, İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği Başkanı Sueda Bozkaya ile dernek üyeleri katıldı. Katılımcılar, proje için özel olarak hazırlanan pastayı keserek ilk derslere başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Çalışma Grup Başkanı Tuğba Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

"Bu proje, akademik eğitimin yanı sıra gençlerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmasını da sağlayacak. Matematik ve İngilizce dersleriyle akademik gelişimlerine katkı sunarken, huzurevi ve çocuk evlerine yapacakları ziyaretlerle manevi değerlerini de güçlendirecekler. Gençlerin eğitimine ve bilime olan ilgisini artıran her projeye destek vermeye devam edeceğiz."

"Akranlarımıza ve çocuklara yol çizmek istedik"

Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği Başkanı Sueda Bozkaya da derneğin kuruluş amacının gençlerin sosyalleşmesine katkı sunmak olduğunu belirterek, "1,5 yıl önce kurduğumuz derneğin bu noktaya geleceğini tahmin etmezdim. Akademik ve sosyal açıdan kendimizi geliştireceğimiz bu projeyle hem eğlenip hem öğreneceğiz. Türkiye'deki çocuklara da örnek olmak istiyoruz." dedi.

Projeye katılan ve üniversite sınavına hazırlanan Irmak Önal, akademik gelişimin yanı sıra gönüllülük faaliyetlerinde bulunmanın önemine dikkat çekerek, "Bu proje sayesinde hem sınava hazırlanıyoruz hem de topluma faydalı bireyler olmayı öğreniyoruz. Böyle projelerin yaygınlaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Zemzem Doğan ise "Tarihi mekanları ziyaret ederek geçmişimize tanıklık edeceğiz. Ülkemizin değerlerini yakından tanımak bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya, projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sivil Toplum, bilecik, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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