Bilecik'te Keklik Kebabı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Keklik Kebabı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor

Keklik kebabı, Bilecik'te 200 yıllık tarifle Ramazan boyunca sofraların vazgeçilmezi oldu.

06.03.2025 00:25
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Bilecik'te türkülere konu olan 'Keklik Kebabı' Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi

Aşçı Samet Özlü;

"200 yıllık bir tarifle yapacağız"

" Osmanlıdan mutfağımıza kazandırdığımız ve hatıra kalan bu lezzeti Bilecik'te tatmaya tüm herkesi bekliyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te türkülere konu olan 'Keklik Kebabı' Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olurken, yemek kentte Osmanlı mutfağından yadigar kaldı.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te "Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın, Keklik Kebabını da Yiyen Doymasın" sözleriyle türkülere konu olan 'Keklik Kebabı' Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi oluyor. Osmanlı mutfağına kentte yadigar kalan bir yemek olduğunu ve 200 yıldır aynı tarifte yapıldığı anlatan aşçı Samet Özlü, "Bugün Bilecik yöresel yemeklerinden, keklik kebabını yapacağız, Bilecik'te türkülere konu olmuş keklik kebabını kendi ustam olan Hasan ustanın tarifi ile onunda bana anlatmasıyla, 'ustanın, ustasının, ustasından' anlatmanın tarifi ile yani yaklaşık 200 yıllık bir tarifle yapacağız. Osmanlı mutfağı bilindiği üzere tatlı, ekşi lezzetler karışımı ile yapılıyor. Bizde yaban hayvanlarını, av hayvanlarının yemeklerini kullanırken, bu lezzeti ön plana çıkarmak için uğraşıyoruz. İçerisin kuru yemişlerimiz var, kuru badem var, kuru kayısı var, kuru incir var, sebzelerimiz var, tane bademlerimiz var, defneyaprağımız var. Sarımsağımız var bunların harmanlanmasıyla ekseri miktarda da balımız var. Balda kullanılıyor. Bunların harmanlanmasıyla aslına uygun, geleneklerimize uygun, bir şekilde keklik kebabını yapacağız" dedi.

"Osmanlıdan mutfağımıza kazandırdığımız ve hatıra kalan bu lezzeti Bilecik'te tatmaya tüm herkesi bekliyoruz"

Samet Özlü yemeğin yapılışı hakkında verdiğini bilgide, "Öncelikle kabuğundan ayırdığımız badem ve yer fıstıklarını yağda kavurup rengi dönene kadar hazırlıyoruz. Rengi dönmeye başladığında içerisine; meyvelerimizi atıyoruz. Şimdi kuru meyveleri aldığımız yağın içerisine; sebzeleri harmanlayarak aromasının sebzelere geçmesini sağlıyoruz. Meyveleri hazırladığımız yağda sebzeleri kavurup, harmanladıktan sonra kekliğimizi pişirdiğimiz suyunu et suyunu içerisine döküyoruz. Aromanın biraz daha birbirine geçmesi, tane karabiberlerin ve defnenin içerisinde kokusunun geçmesini bekleyerek; yaklaşık beş dakika kaynatıyoruz. Hazırladığımız sebzeleri güvecin en altına, yerleştiriyoruz. Üzerine hazırladığımız kuru meyveleri ilave ediyoruz ve daha önce pişirdiğimiz kekliğimizi koyuyoruz. Kekliğimizin suyunu ilave ediyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz. Ham hayvanın kendi suyundan salça karıştırdığımız sosumuzu üzerine sürüyoruz. Hazırladığımız güveci fırında 15 dakika kızartarak servise hazır hale getiriyoruz. Arzu ettiğimiz büyük fırınlarda, alevli fırınlarda üzerine hamur kapatabiliyoruz. Osmanlıdan mutfağımıza kazandırdığımız ve hatıra kalan bu lezzeti Bilecik'te tatmaya tüm herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Osmanlı, Bilecik, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Keklik Kebabı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor - Son Dakika

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