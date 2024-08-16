Kültür Sanat

Bin yıllık ceviz ağacından yapılan bastonlar Malazgirt kutlamalarına hazırlanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak, her yıl ağustos ayında düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleri için bin yıllık ceviz ağaçlarından özel tasarımlı bastonlar üretiyor.

İlçedeki baston ustası Refa Gökbulak'ın ürettiği bastonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 1071 Malazgirt kutlamaları için hazırlanıyor. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde hazırlıklar devam ediyor. Ahlat'ta da kutlamaların yapılacağı alanda han otağı, kıl çadırlar, cirit, güreş ve okçuluk sahalarında çalışmalar devam ederken, el sanatları ustaları da hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi çerçevesinde ilçede bastonculuk yapan Refa Gökbulak, o güne özel baston üretimleri yapıyor. Refa Gökbulak, "Bu atölyede baba mesleği olan baston yapımına 40 yıldır devam etmekteyim. 100'ün üzerinde çeşitlerimiz var, en önemli ve en fazla tercih edilen ürünlerimiz Bitlis'ten temin ettiğimiz özel kök ceviz dediğimiz 500 ve 1000 yıl ile değişen yaşta ağaçlardan yapılmaktadır. Bu ağaçların en birinci özelliği renk ve desen olarak dünyadaki bütün ağaçlardan çok daha fazla zengindir. Müşterilerimizde genelde bu ağacı tercih ediyorlar. Bizlerde çeşitli figürde kafa modellerinin yanında parçalı, kılıçlı ve tamamen el işi tezhip işlemeyi bu ağaçların üzerine yapmaktayız. Bastonların üzerinde kullanmış olduğumuz motiflerin en az 4 bin yıllık bir geleneği olan motiflerdir. Baston sanatımızda ilçede 3 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Kullanmış olduğumuz Bitlis'e özel olan ceviz ağaçları da 500 ve 1000 yıl arasında değişen yaşta ve kalitede ağaçlardır. Bizlerde 1071 Malazgirt kutlamalarına uzun zamandan beri geceli gündüzlü olarak çalışmaktayız. En fazla 10 asırlık ceviz ağaçlarından yapmış olduğumuz modellere ağırlık vermekteyiz. 26 Ağustos'ta buraya gelecek olan Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize bizlerde bastonlarımızın sunumunu yapacağız" diye konuştu.