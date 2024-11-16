Bingöl Kısa Film Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bingöl Kısa Film Festivali Sona Erdi

Bingöl Kısa Film Festivali Sona Erdi

Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 'Kalbimiz Gazze' temasıyla ödül töreniyle tamamlandı.

16.11.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Kentte, Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle organize edilen festivalin kapanış programı Karlıova ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, kentte 6 yıldır yapılan etkinliğin gittikçe ivme kazandığını söyledi.

Bu yıl festivali biraz daha çeşitlendirmek istediklerini dile getiren Usta, sadece kent merkezi değil ilçelerin de bu kültür ve sanat programından faydalandığını belirtti.

Gelecek yıl festivali biraz daha yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl kısa filmlerin bir ayağını Bingöl'de yarıştırmamız lazım. Bingöl'deki sanata kültüre ilgi gösteren yetenekli kişilerin de bu sanatçılarla değişik atölyelerde yeteneklerini keşfedebilmesi gibi çalışmalarımız da olacak."

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da festivalin kentte çok keyifli geçtiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, " İsrail'in yaptığı o zulmü aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için bu soykırımı yapan İsrail'i en ağır şekilde lanetliyoruz." dedi.

Festivalin en iyi kısa film ödülünü "Night Repair" isimli filmi ile Ebrahim Poshtkooh aldı.

Feyzi Baran "Dilek Kutusu" isimli filmi ile ikinci, Sema Güler "Kabuk" filmiyle üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Usta, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl takdim etti.

Programın ardından Kaymakam Gilan tarafından ağırlanan yarışmacılara ilçenin yöresel yemekleri ikram edildi ve hediyeler verildi.

Programda, oyuncu Metin Yıldız tarafından gösteri sunuldu.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Magazin, Kültür, Sinema, Sanat, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bingöl Kısa Film Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 02:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Kısa Film Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.