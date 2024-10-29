Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Vali Ahmet Karakaya'nın konuşmasıyla başlayan tören, şiirler ve gösterilerle devam etti.

29.10.2024 19:25
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Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

BİTLİS - Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlu Tuna, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Karakaya, "Cumhuriyet'imiz her zaman galip olduklarını sananların; mağlup edilerek ve ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak, geldikleri gibi gittikleri şanlı bir destanın en güzel satırıdır. Bizim Cumhuriyet'imiz; bedeli Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında ve Çanakkale'de ödenen büyük bir destan ve emanettir. Devraldığımız bu değerli emaneti aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek; Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Konuşmasında gençlere seslenen Vali Karakaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" diyerek; en büyük eserim dediği Cumhuriyeti siz değerli gençlerimize emanet etmiştir. Büyük savaşlar ve zorluklar sonrası kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yüzyılında toparlanarak ayağa kalkmış olan milletimiz; Türkiye yüzyılında sanayide, bilim ve teknolojide, sanatta, sporda, ekonomide ve her alanda bayrağımızı en yükseklerde dalgalandıracak ve dünyada hak ettiği yere gelecektir. Türkiye'nin güçlenmesi 86 milyon vatandaşımızın ortak ve vazgeçilmez arzusu olduğu gibi dünyadaki mazlum milletlerin de en büyük umududur. Saygıdeğer Bitlisli hemşehrilerim büyük halk ozanımız Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz bölünürsek yok oluruz" sözü ile ifade ettiği gönül birlikteliği ile cumhuriyetimize ve ülkemize sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir" dedi.

Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceyegirenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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