Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi - Son Dakika
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Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi

23.02.2022 14:51
Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Akyarlar Mahallesi sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, denizde üçü yavru dört yunusun olduğunu fark etti. Kıyıya yaklaşık 20 metre yaklaşan yunuslar zaman zaman suya dalıp çıktı.

O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da görüntülendi. Yunusların suya girip çıktığı sırada yaptığı hareketler, kıyıdaki vatandaşların da ilgisini çekti.

Bir süre koyda kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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Akyarlar, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi - Son Dakika
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