Bolu'da "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ormanlık alan içerisinde bulunan derelere salındı.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen kırmızı benekli alabalıklar, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında derelere bırakıldı.
Ekipler tarafından getirilen alabalık yavruları, daha önceden belirlenen noktalara salındı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu'da Alabalık Yavruları Derelere Salındı - Son Dakika
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