Bolu\'da Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenlendi

Down Sendromluların Eserleri Sergilendi

Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından yürütülen '+1 Değerliyiz' projesi kapsamında eğitimlere katılan down sendromlu bireylerin yaptığı eserler sergilendi. Sergiye birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı. Toplamda 120 eserin sergilendiği etkinlik, down sendromlu bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri ve yeteneklerini sergileyebilmeleri amacıyla düzenlendi.