Bosna Hersek'te Türk Tur Operatörlerine Fam Trip Düzenleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bosna Hersek'te Türk Tur Operatörlerine Fam Trip Düzenleniyor

Bosna Hersek\'te Türk Tur Operatörlerine Fam Trip Düzenleniyor

Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu, Türk tur operatörlerine tanıtım gezisi düzenleyerek turizmi geliştirecek.

15.11.2024 13:56
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Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu Turizm Birliği, kantondaki diğer turizm kuruluşları ve ortakları iş birliğinde Türkiye'nin önde gelen tur operatörleri için 16-19 Kasım'da fam trip (tanıtım gezisi) düzenlenecek. Gezide, kültürel ve tarihi mekanlar, doğal güzellikler ve turistik mekanların ziyaret edilmesinin yanı sıra bölgenin geleneksel yemeklerin ve spesiyalitelerin tadımı da yapılacak.

Tuzla Kantonu ve Bosna Hersek'i Türkiye'den gelen turistler için cazip bir destinasyon olarak sunmak, iş birliğini geliştirmek ve turizm ile doğrudan havayolu güzergahlarının geliştirilmesi için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla düzenlenen gezide Tur operatörleri, üç günlük konaklama süresi boyunca Tuzla Kantonu'nun zengin sunumunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Ziyarete katılacak tur operatörü arasında Pronto, ETS, Setur, Touristica, Vay Tour, İkram Tour gibi şirketler yer alacak. Bu operatörler, Bosna-Hersek ve Balkanlar'a yapılan tüm ziyaretlerin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ettikleri için turist getirmede önemli birer bağlantı olarak öne çıkıyor. Türk turizm acenteleri temsilcileri, panoramik manzaraların, şifalı termal suların ve yerel kültürel mirasın yanı sıra bölgedeki diğer ilgi çekici yerleri de gezebilecek.

Fam trip kapsamında düzenlenecek çalışma yemeğine Tuzla Kantonu (TK) Başbakanı İrfan Halilagiç, Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Denis Beçiroviç, Tuzla Havaalanı Müdürü Cevad Halilagiç ile Tuzla Kantonu Turizm Birliği Müdürü Miralem Meşkoviç'in yanı sıra Türkiye ile Bosna Hersek'ten tur operatörleri katılacak.

TURİST ZİYARETLERİNİN ARTMASINA DA KATKIDA BULUNACAK

Tanıtım gezisinin bir diğer önemli amacı ise Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirmek ve direkt uçuşların sayısını artırmak. AJet hava yolu şirketi, Tuzla şehrine haftada bir uçuş gerçekleştirirken, Pegasus hava yolu şirketi ise yakın zamanda haftada bir kez olan uçuş sayısını ikiye çıkardı. Bu artan hava yolu bağlantısı, Türk turistlerin Tuzla ve civarındaki bölgeye gelişini kolaylaştıracak ve böylece turist ziyaretlerinin artmasına da katkıda bulunacak.

16 – 19 Kasım'da yapılacak fam trip kapsamında, yeni iş fırsatları yaratmak ve pazarlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla Türk ve yerli tur operatörleri arasında B2B görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu toplantılar pazarlar, destinasyonlar ve turizmdeki yeni trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra teklifleri müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek için fırsat sağlayacak. Ayrıca turizmde yeni ortaklıkları teşvik etme ve iş ağlarını genişletme fırsatını da sunacak.

Fam trip, gelecek dönemde daha yoğun iş birliklerine ve Türkiye'den gelen turist sayısındaki artışa kapı açmayı hedefliyor. Gezi, özellikle iki ülkeyi birbirine bağlayan coğrafi, kültürel ve tarihi bağlar göz önüne alındığında, Bosna Hersek'in Türk turistler için cazip bir destinasyon olarak tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bosna Hersek'te Türk Tur Operatörlerine Fam Trip Düzenleniyor - Son Dakika

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