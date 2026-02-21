Boyabat\'ta Sanat ve Müzik Gecesi Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "Sanat ve Müzik Gecesi" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Gençlik Merkezinde sadece boş zamanların değerlendirmediğini, çocukların enstrümanlarla buluşturulduğunu, müzik ve görsel sanatlar alanında nitelikli eğitim sunulduğunu söyledi.

Boyabat Gençlik Merkezi bünyesinde gençlerin bir yıl boyunca büyük disiplin,

heyecan ve emekle sürdürdüğü sanat yolculuğuna tanıklık edeceklerini anlatan Erdem, gençlerin piyano, gitar, darbuka ve kanun gibi farklı enstrümanlarda bir yıllık emeklerini sergileyeceklerini dile getirdi.

Erdem, programın hazırlanmasında emeği geçen Gençlik Merkezi idaresine, eğitmen resim öğretmeni Fadime Kutlu'ya, eğitmen müzik öğretmeni Filiz Büşra Yücel'e özverili çalışmalarından teşekkür etti.

Programda 32 ilkokul ve ortaokul öğrenci piyano, gitar ve darbuka enstrümanlarıyla 23 şarkı seslendirdi.

Kaymakam Enver Yılmaz, müzik dinletisi sonunda eğitmen öğretmenlere çiçek verdi.

Ardından Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Fadime Kutlu'nun kurs verdiği 40 kursiyer öğrencinin hazırladığı geri dönüşüm ve resim sergisi gezildi.

Kaymakam Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerden resimlerle ilgili bilgi aldı.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.