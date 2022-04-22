Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı - Son Dakika
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Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı

22.04.2022 16:09

Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı Uluslararası "23 Nisan Çocuk Bayramı" renkli görüntülere sahne olduEDİRNE Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan'dan gelen folklor ekibi ve Edirne'deki Roman Halk Dansları...

Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı

Uluslararası "23 Nisan Çocuk Bayramı" renkli görüntülere sahne oldu

EDİRNE Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan'dan gelen folklor ekibi ve Edirne'deki Roman Halk Dansları Topluluğu çeşitli yerli ve yabancı müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen müzik toplulukları çeşitli müzikler eşliğinde halk dansları oynayarak doyasıya bir bayram havası yaşattı. Edirne'den de katılım sağlayan Roman Halk Dansları Topluluğu renkli görüntülere sahne oldu. Bulgarların yoğun bir şekilde geldiği Edirne'de kendi yöresel halk danslarını görüp büyük bir ilgiyle izledi. Türk ve Bulgar vatandaşlar Ankara havası müziklerinin ritimlerine dayanamayarak kendilerini oyun havasının içinde buldu. Etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı
Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı
Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı
Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı

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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Bulgar mevkidaşı Gençovska ile görüştü Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Bulgar mevkidaşı Gençovska ile görüştü

Bulgaristan, Bulgar, Ankara, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı - Son Dakika


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