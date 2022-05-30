Bursa'da düzenlenen "16. Uluslararası Leylek Festivali" sona erdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali sona erdi.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluabat Gölü kıyısında bulunan Avrupa Leylek Köyü Ağı üyesi Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki festival, 2 günde 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalde, leylek kostümleri giyen çocuklar dikkati çekerken etkinlik boyunca sihirbaz gösterileri ve palyaçolar da çocuklardan ilgi gördü.

"Leylek Köyü" olarak anılan mahallenin sakinleri, hazırladıkları yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ziyaretçiler ayrıca ipek böceği kozasından hazırlanan "Kozadan Sanata" sergisini gezdi.

Etkinlik kapsamında, Eskikarağaç'ta balıkçılık yapan 68 yaşındaki Adem Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen belgeselin gösterimi gerçekleştirilirken sanatçı Derya Uluğ da konser verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Eskikaraağaç'ın yıllar sonra hak ettiği değere kavuştuğunu belirterek, sadece turizme değil eğitim anlamında da doğaya katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.