Bursa\'da Emekli Bankacı Osmaneli\'nde Butik Otel İşletmeciliğine Başladı

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Bursa'da bankacılıktan emekliye ayrıldıktan sonra arkadaş ziyareti için geldiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinin mimari dokusunu beğenen Serpil Karaboğa, belediyenin restore ettirdiği konaklardan ikisini satın alarak butik otel işletmeciliğine başladı.

Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan, tarihi İpek Yolu üzerinde ve Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı coğrafyada yer alan ilçenin Osmanlı döneminden kalma konakları turizme kazandırılıyor.

Mimari özellikleriyle dikkati çeken, kapıları, motifleri, işleme stilleri ve yapı şekilleri itibarıyla kayıt altına alınan konaklardan bazıları belediye tarafından başlatılan çalışma kapsamında mülk sahiplerinden alınarak restore ediliyor.

Osmaneli Belediyesinin "Tarihi Lefke Çarşısı İş Geliştirme Merkezi Projesi" kapsamında ilçenin eski adıyla anılan Lefke Çarşısı'nda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle restore edilen 15 yapıdan "Fadıl Bozkurt", "Bekir Güven", "İrfan Yılmaz" ve "Necati Kurul" konaklarını ihaleyle satın alan işletmeciler, butik otel hizmeti veriyor.

Karşılıklı konumlanan "Fadıl Bozkurt" ve "Bekir Güven" konakları, Bursa'da özel bir bankadan geçen sene emekli olan Karaboğa tarafından satın alınarak butik otele dönüştürüldü.

Serpil Karaboğa, AA muhabirine, eşiyle girişimci bir ruha sahip olduklarını, bankacılığın yanı sıra yaklaşık 10 yıl önce zeytin ve zeytinyağı üretimine başladıklarını söyledi.

Sebze ve meyve üreticiliği de yaptıklarını belirten Karaboğa, geçen yıl arkadaşını ziyaret etmek için geldiği Osmaneli'deki tarihi konakların doku ve yapılarından, kentin sakin ve huzurlu olmasından etkilendiğini anlattı.

Hayalindeki girişimcilik fikrini bu ilçede gerçekleştirebileceğini görüp, tesadüfen geldiği Osmaneli'de belediyenin ihaleyle satışa çıkardığı iki konağı aldığını dile getiren Karaboğa, şöyle devam etti:

"Aslında turizm alanında hep ileriye dönük gerçekleştirmek istediğimiz projeleri eşimle değerlendiriyorduk, bu alanda kendime bir işletme açmayı çok istiyordum. Doğal ve özgün bir restoran ya da kafe ama kişiye özel hizmet sunan butik konseptte özel bir dokusu olan işletme istiyordum. Osmaneli'ye geldiğimizde tarihi konakları, şehrin dinginliğini, iklimi ve tarım üretimini çok beğendik. İsteğimi burada gerçekleştirmiş oldum. Aile, ev konseptinde otel açma imkanım oldu. (Fadıl Bozkurt Konağı) 1800'lü yıllardan kalma Osmanlı mimarisine sahip tarihi bir konak. Binanın özgün yapısı ve çevresinin tarihi dokusuna göre işletmeye dönüştürdük."

"Kendilerini evlerinde hissedebileceği hale getirdik"

Karaboğa, sanayi bölgelerinin de bulunduğu Osmaneli'nin gelişmeye açık bir ilçe olduğunu vurguladı.

İş insanlarını, doğa gezisi gruplarını, kısa süreli turizm amacıyla gelen yerli ve yabancı turistleri tarihi konakta ağırladıklarını kaydeden Karaboğa, "Ahşap karkas üzerine kerpiç örgü ile inşa edilmiş konağımızın odalarında konaklayıp, çeşitli ağaçların bulunduğu çiçeklerle süslü geniş avlusunda çayını kahvesini yudumlarken tarihin derinliklerine dalabiliyorlar. Tarihi dokusuna sadık kalarak misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissedebileceği hale getirdik. Misafirlerimiz kendilerini o kadar rahat hissediyorlar ki bazen kendimizi hep birlikte mutfakta yemek yaparken sofralar kurarken bulabiliyoruz." diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ise ilçede 2006'da koruma altına alınan bölgede 350 bin metrekare sit alanı içinde yaklaşık 500 konağın bulunduğunu bildirdi.

Torun, yörenin iklim ve kültürel yapısıyla uyumlu, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı tarihi konakları canlandırma, turizme kazandırma konusunda önceki belediye yönetimin iyi bir süreç yürüttüğünü belirtti.

Bundan sonraki süreçte tasarruf tedbirleri nedeniyle konakların restorasyonunun belediye eliyle değil serbest girişimciler tarafından yapılarak işletmeye açılmasını benimsediklerini dile getiren Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye olarak bu yönde çalışmalarımız oldu. İşletmecilik yapan girişimcilerle irtibat kurduk. Bu noktadan sonra girişimcilerin ilçemizdeki eski konakların tadilatını yaparak hayata geçirilmesini daha doğru buluyoruz. İlçemizde konak işletmeciliği önemli bir ivme kazandı. Çünkü Osmaneli, 18 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bunlardan geriye kalan en önemli eserleri turizme kazandırmak istiyoruz. Aslına uygun hazırlanan projelere göre yenilenen konaklar ilçemize ayrı bir değer katmaktadır."