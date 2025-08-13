Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni

Bursa\'da Geleneksel Sünnet Şöleni
13.08.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

529 yıldır süren sünnet şöleni, tarihi atmosferde çocukların klasik otomobillerle katılımıyla gerçekleşti.

BURSA'da düzenlenen 'Geleneksel Sünnet Şöleni', 529 yıldır sürdürülen Sultan 2'nci Bayezid'in vakfiyesi gereği, bu yıl da gerçekleştirildi. Etkinlik, Tophane'de Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi'nin manevi huzurunda, yapılırken, çocuklar alana klasik otomobillerle getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Geleneksel Sünnet Şöleni', Bilecik, Yalova ve Sakarya'dan sonra Bursa'da da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 529 yıldır süregelen Sultan 2'nci Bayezid'in vakfiyesi gereği düzenlenen şölen, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi'nin manevi huzurunda Tophane'de gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar, tören alanına da aileleriyle birlikte bindikleri klasik otomobillerle geldi. Programa; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kestel Müftüsü Faruk Çelik, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİR TURU

Şölen, Yıldırım Sultan Bayezid'in banisi olduğu Ulu Cami'de dualarla başladı. Duayı Ulu Cami İmam Hatibi Eyüp İlhan yaptı. Şehir turunun ardından Kültürpark'taki lunaparkta eğlenen çocuklar, aileleriyle neşeli vakit geçirdi. Kültürpark'tan Tophane'ye nostaljik otomobillerle geçen çocuklar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi'nin türbelerinde dua ettikten sonra Alplerin saygı nöbeti değişimine de tanıklık etti. Alanyeri Cami İmam Hatibi Recep Altaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Vekili Muharrem İslamoğlu'nun dualarıyla başlayan program, Bursa Mehteran ekibinin gösterileri, semazen gösterisi, çocuklara özel yüz boyama ve pamuk şeker ikramı gibi etkinliklerle devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Orhan Gazi, Osman Gazi, Sünnet, Kültür, Turizm, Şölen, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı 7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Galatasaray’da mutlu son yakın Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor Galatasaray'da mutlu son yakın! Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Volkan Demirel’den Mauro Icardi sorusuna olay cevap Volkan Demirel'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap

12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
19:32
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi
Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
19:02
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev
TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
18:52
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
18:51
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
18:50
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı
Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
18:08
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
18:06
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
17:59
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı
17:53
Volkan Demirel’den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
Volkan Demirel'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 14:01:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.