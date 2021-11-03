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Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika

Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali için geri sayım başladı

03.11.2021 12:11
Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali için geri sayım başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlendiği, geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle yapılamayan "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali"nin 25.'si, 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlendiği, geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle yapılamayan "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali"nin 25.'si, 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak festivalde, oyunların yanında seminer ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Çocuklar ve gençlerin tüm oyunlar ve atölye çalışmalarından ücretsiz olarak yararlanabileceği etkinliğe, 5 ülkeden 18 ekip katılacak. Festival kapsamında 34 gösteri, çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere 14 atölye ve bir seminer hayata geçirilecek. Türkiye'den farklı ekiplerin yanında Bulgaristan, Karadağ, Tunus ve Romanya'dan gelen ekipler Bursalılarla buluşacak.

"Oyunların tamamı ücretsiz olacak"

Tayyare Kültür Merkezinde yapılan festivalin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın kültür, sanat ve sporda da ön plana çıkması için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti.

Aktaş, bu çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslararası çapta organizasyonlara da imza atmaya çalıştıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı ile özel sektörün, iş insanlarımızın gücünü de kullanarak bu işe kafa yoruyoruz. Festivalimizi maalesef geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapamamıştık. Hala bazı çekincelerimiz olsa da sonuçta hayat devam ediyor. Festivalin ara tatil dönemine gelmesi de çok güzel oldu. Tiyatro konusunda şanslı illerden bir tanesiyiz. Bursa olarak biz Hacivat ve Karagöz'e ev sahipliği yapmış bir şehiriz ve Türk Gölge Oyunlarının merkezi konumundayız. Bu festivalle farklı ülkeleri ağırlamış olacağız. Seminerler, atölye çalışmaları ve tiyatroyla dolu günler geçireceğiz. Gençlere yatırım yapmak, gençleri kazanmak, çocukların ve gençlerin sanatsal ve kültürel açıdan kalkınmasını temin etmek adına projeler uygulamasını herkes konuşuyor. Büyükşehir olarak bunu somut adımlarla uyguluyoruz. Oyunların tamamı ücretsiz olacak. Ara tatil döneminde tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatro salonlarına bekliyoruz."

"Aynı zamanda bir okul gibi bu festival"

Açıklamasına yer verilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce de birliğin UNESCO tarafından "Bütün çocukların kaliteli tiyatro ile buluşma hakkı vardır" düşüncesiyle kurulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Bursa'daki festival de gerçek anlamda gelenekselleşti ve çeyrek asırdır devam ediyor. Sadece oyun sergilenmesi değil aynı zamanda atölye çalışmalarıyla, seminerlerle bilgi paylaşımı da yapıldığı için aynı zamanda bir okul gibi bu festival. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

BKTSV Başkanvekili Nilüfer Çevikel ise Bursa'nın kültür, sanat ve turizm hayatına yön veren en önemli aktörlerinden biri olan vakfın bu festivalde de ulusal ve uluslararası platformlarda sanatsal şekillendirmeyi belirleyen tiyatro gruplarını bir araya getireceğini aktardı.

Etkinlikler, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, Adile Naşit Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmaları için rezervasyonlar da www.rez.bkstv.org.tr adresinden yapılabilecek.

Festival, Turizm, Kasım, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika


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