Bursa Mehter Takımı\'nın Gururu

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Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birlik Komutanlığını birebir örnek alarak 33 yıl önce teşkilatlanan Bursa Mehter Takımı, kentin özel günlerinin yanı sıra yurt dışındaki bazı programlarda sahne alıyor.

Dünyanın en eski askeri bando takımlarından biri kabul edilen mehter takımı, tarih boyunca Türk askerini coştururken düşman askerinin moralini bozarak savaşların kazanılmasında sağladığı katkılarla biliniyor.

Osmanlı payitahtı Bursa'da 1326 yılında fetihle kurulan Bursa Mehterhanesi, 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla kapatıldı. Cumhuriyet döneminde ise 1963'te Muharip Gaziler Cemiyeti Bursa Şubesi Başkanı Ömer Sürel önderliğinde kurulan ve ömrü kısa olan mehter takımı, son olarak 1991'de Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği (BUR-HOY) çatısı altında yeniden teşkilatlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki mehterhanede faaliyetine devam eden Bursa Mehter Takımı'nda gönüllü yer alan 18-75 yaşlarındaki memur, esnaf, öğretmen, dişçi gibi meslek gruplarından, işçi ve memur emeklilerinden, müzisyenlerden oluşan 65 kişi, sancaklarını parlatıyor, giyiniyor, ayakkabılarını boyuyor ve zırhların bakımını yaparak gidecekleri etkinliklere hazırlanıyor.

Bursa Mehter Takımı'nın, Saltanat Kapı, Tophane Parkı, Emir Sultan Camisi gibi tarihi ve turistik yerlerde yaptığı gösteriler dronla da görüntülendi.

BUR-HOY Başkanı Mesut Özkeser, AA muhabirine, Mehteran Birlik Komutanlığı ile giysi, repertuvar, enstrüman gibi önemli konularda diyalog halinde olduklarını söyledi.

Mehterin dünyadaki "askeri bandoların atası" olduğunu belirten Özkeser, sadece savaş zamanlarında değil, halkın mutlu günlerinde de ön plana çıktığını vurguladı.

Bursa Mehter Takımı'nın öncelikli olarak Bursa için var olduğunu dile getiren Özkeser, şöyle devam etti:

"Bursa'nın bayram günlerinde, fetih, kurtuluş yıl dönümü gibi törenlerde mutlaka mehter takımımız yer alıyor. Yurt içinde bazı festivallerde, uluslararası festivallerde, yabancı misafirlerin karşılanmasında gösteriler yapıyoruz. Ekibimizin ünü yurt dışına da taşmış durumda. Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar 4 kıtada 100'den fazla yurt dışı gösterisine gittik, 40'tan fazla ülkede gösteriler yaptık. Çin'e, Hong Kong'a gittik. Avrupa'nın pek çok ülkesine sürekli gidiyoruz. ABD'deki Türk Günü Yürüyüşü'ne katıldık."

"Artık bugün savaş için değil, barış için oradayız"

Özkeser, yurt dışındaki etkinlik ve festivallerin yanı sıra 10'u aşkın askeri bando festivaline katıldıklarını anlattı.

Festivallerde kostüm, müzik ve vakur duruşlarıyla diğer gruplardan daha fazla dikkati çektiklerini ifade eden Özkeser, " İtalya'da festival için 'Ceddin Deden' mehter marşının notalarını istediler, aylar öncesinden yolladık. Bizim mehterbaşı çıkıp 'Haydi ya Allah' dediğinde festivale katılan İngiliz, Fransız ve diğer bütün ülkelerin bandoları bizim marşımızı çaldı. Bizim için bu çok unutulmaz bir andı çünkü tüylerimiz diken diken oldu." dedi.

Mesut Özkeser, o yıl İtalya'daki festivalde en gözde bando seçildiklerini, daha sonra yeniden davet aldıklarını kaydetti.

Bu kez İstiklal Marşı'nın sözlerini istediklerini belirten Özkeser, "Biz onlara yolladık. İstiklal Marşı'mızın sözlerini 80 kişilik çocuk korosu ezberlemiş. Yine bizim mehterbaşı çıktı 'Haydi ya Allah' dedi. Biz müziği çaldık ve 80 kişilik çocuk korusu da bunu seslendirdi. Çok da güzel seslendirdiler. Bu tür anılar bize güç, kuvvet ve arkadaşlarıma şevk veriyor." diye konuştu.

Avrupalıların mehteri Türk ordularıyla ve savaşla özdeşleştirdiğini dile getiren Özkeser, "Artık bugün savaş için değil, barış için oradayız ve bunun da bilincindeler. Kostümümüz çok farklı, diğer askeri bandolardan, müzik gruplarından ayrılıyor bu anlamda ve halkın tepkisi çok güzel oluyor. Oradaki yabancılar fotoğraf çekilmek için adeta sıraya giriyorlar." ifadesini kullandı.

Özkeser, 6 kattan oluşan Bursa Mehter Takımı'nın repertuvarında marş, ilahi, kahramanlık türküsü gibi eserlerden oluşan 100 parçanın bulunduğunu, bu konuda ülkenin en önde gelen ekiplerinden olduklarını sözlerine ekledi.