Bursa\'nın Fethi Sempozyumu Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı'nın kuruluşu ve Bursa'nın fethi üzerine sempozyum devam ediyor, 36 bilim insanı katılıyor.

Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen " Osmanlı'nın Kuruluşu ve Bursa'nın Fethi Sempozyumu" devam ediyor.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen sempozyuma, 16 farklı üniversiteden 36 bilim insanı katılıyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in de katıldığı sempozyumda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir şehri anlamak için o şehri kuran ruhu, kültürü ve medeniyeti de anlamak gerektiğini söyledi.

Bursa'nın kutlu ve müstesna bir kent olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu müstesna kent, koca bir medeniyetin inşa edildiği ilk büyük merkezdir. Bursa'nın fethi, kutlu bir zaferin ötesinde bir çağın kapısının aralanmasıdır. Bir topraktan ziyade bir gönlün kazanılmasıdır. Fetihle birlikte Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanı sıra ilmin, ticaretin, sanatın ve şehirleşmenin de öncüsü olmuştur. İlk Osmanlı parası burada basılmış, ilk hastane burada açılmış, ilk çini burada hayat bulmuş ve bu kadim şehir, vakıf medeniyetinin en güzel örnekleriyle donatılmıştır. Bursa, bir ruhun taşıyıcısıdır. O ruh, adalettir, merhamettir, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıdır."

Yılmaz, Bursa'nın emanetini taşımayı bir sorumluluk değil, şeref olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

"Ecdadımız Bursa'yı fethederken sadece surları aşmadı, gönülleri de kazandı." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:"

"Çünkü onlar için fetih almak değil, ihya etmekti, hükmetmek değil, adaletle yaşatmaktı. Bugün bizlere düşen görev ise bu büyük mirası yalnızca anmak değil, anlamak, yaşatmak ve yarınlara taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki mazisiyle bağı zayıf olanın istikbali de zayıf olur. Köklerinden kopan bir şehir, ruhunu kaybeder. Tarihini bilen milletler, yönünü kaybetmez. Şehrinin ruhunu koruyanlar, kimliğini yitirmez. Medeniyetine sahip çıkanlar, istikbalini başkalarına teslim etmez. Bizler, şehrimizin ve ülkemizin tarihine sahip çıkmayı bir görev değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz."

"Fetih, adaletin, hoşgörünün, idealizmin ve estetiğin filizlendiği çağın başlangıcını oluşturdu"

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cafer Çiftçi de asırlar öncesinde bir medeniyetin temellerinin Bursa'da atıldığını anlattı.

Orhangazi tarafından 1326'da alınan Bursa'nın bir ruhun ve idealin filizlendiği topraklar olduğunu belirten Çiftçi, "Bu fetih, sadece bir toprak parçasının alınması değil, adaletin, hoşgörünün, idealizmin ve estetiğin filizlendiği bir çağın başlangıcını oluşturdu." dedi.

Çiftçi, fetihten kısa süre sonra Türkistan'dan, Anadolu'nun farklı yerlerinden şehre gelen dervişlerin, ilim ve ticaret erbabının sayesinde şehrin büyüdüğünü dile getirerek, "Şehir, Orhan ile beraber 5 Osmanlı padişahının yaptığı eserlere imaretlerle büyüdü ve Osmanlı'nın ilk şehir örneğini oluşturacak yapılanmayı sundu." ifadesini kullandı.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Feridun Emecen'in yaptığı sempozyumun açılış törenine, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Barış Hasan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, meclis üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum, yarınki oturumların ardından "Bursa'nın Fethi Tiyatrosu" ile sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:32:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.