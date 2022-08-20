Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi - Son Dakika
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Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

20.08.2022 01:32
Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Bursa Nostalji Festivali"nde geçmiş yılların izlerini taşıyan eşyalar sergilendi.

Festival kapsamında Retrobüs grubu da konser verdi. Grup 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları tiyatral sahne şovu ile seslendirdi.

Konserin sonunda grubun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi - Son Dakika
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