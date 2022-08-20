Festival kapsamında Retrobüs grubu da konser verdi. Grup 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları tiyatral sahne şovu ile seslendirdi.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi - Son Dakika

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