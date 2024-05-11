Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri düzenledi

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri düzenledi

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vakıfların kültürel emanetler olduğunu vurguladı. Öğrencilere tanıtım gezisi ve piknik organizasyonu yapıldı. Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. Etkinlikler yıl boyunca devam edecek.

11.05.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki illerde, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Haftası açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 201 vakıf eserinin açılışını yaptığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, vakıfların geçmişten geleceğe çok kıymetli kültürel emanetler olduğunu vurguladı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 9 Mayıs'ta Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine vakıf kültür varlıklarının tanıtım gezisi ve piknik organizasyonu yapıldı. Muradiye Külliyesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Ulu Cami ve Yeşil Külliyesi'nin tarihçeleri, sanat tarihi uzmanlarınca anlatılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Vakfedenlerin aziz ruhlarına öğrenciler dualar etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Müftülüklerince Bursa'da Orhan Camisi'nde, Bilecik'te Orhangazi Camisi'nde, Sakarya'da Orhan Gazi Camisi'nde, Yalova'da Rüstem Paşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif programları düzenlenerek ahirete irtihal eden vakıf banilerinin ruhlarına ithafen dualar okundu, katılımcılara güllü lokum ikram edildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, vakıf medeniyeti bilincini gelecek nesillere aktarmak, vakıf banilerinin aziz hatıralarını anmak için yapılan etkinliklerin yıl boyunca çeşitli programlarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Vakıf Haftası, Vakıf, Bursa, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 13:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement