Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara yaşanabilecek herhangi bir doğal afet anında soğukkanlı davranılması gerektiğini anlatan arama kurtarma ekipleri özelikle deprem anında sakin olunması gerektiği ve sarsıntıların başladığı anda devrilmeyecek olan eşyaların yanında cenin pozisyonunda depremin bitmesini beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı - Son Dakika

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