Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı

17.08.2022 09:26
Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı

Bursa Valiliğince, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla Mudanya ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bursa Valiliğince, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla Mudanya ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinatörlüğünde Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 21 arama kurtarama ekibi katıldı.

Ekipler vatandaşları doğal afetler hakkında el broşürler ve kitapçıklarla bilinçlendirirken, çocuklara da yapboz dağıttı.

Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara yaşanabilecek herhangi bir doğal afet anında soğukkanlı davranılması gerektiğini anlatan arama kurtarma ekipleri özelikle deprem anında sakin olunması gerektiği ve sarsıntıların başladığı anda devrilmeyecek olan eşyaların yanında cenin pozisyonunda depremin bitmesini beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Halkın ilgi gösterdiği etkinliğe kurumlar ve STK'lar da katıldı.

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Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı - Son Dakika

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