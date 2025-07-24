Çalı Köy Filmleri Festivali ve Sempozyumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Çalı Köy Filmleri Festivali ve Sempozyumu Başladı

24.07.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de düzenlenen sempozyumda, sinema alanında disiplinlerarası katkılar tartışılıyor.

Türk sinemasının ilk köy filmlerinden "Aysel Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneğince düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamındaki 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu başladı.

Nilüfer Pancar Deposu'ndaki sempozyumun açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çevre illerdeki orman yangınları nedeniyle festival kapsamında gerçekleştirilecek konserleri iptal ettiklerini söyledi.

Sinema sanatına ilgi duyanlara yeni ufuklar açmayı, farklı disiplinlerden katkılarla bu alandaki düşünsel zenginliği artırmayı amaçladıklarını ifade eden Özdemir, "Ülkemizde festivaller kapsamında düzenlenen akademik sempozyumlar, oldukça sınırlı sayıda. Biz, bu alandaki boşluğu görerek vizyonumuzu genişleten nitelikli ve kalıcı bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Özdemir, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bakış açılarının sempozyumu zenginleştireceğini belirten Özdemir, "Önümüzdeki yıl sempozyumu uluslararası boyuta taşımak gibi güçlü bir hedefimiz de var. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Nasıl ki festivalimiz her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyorsa bu sempozyumun da önümüzdeki yıllarda öncü bir organizasyona dönüşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Festivalin akademik anlamda derinleşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Festival Koordinatörü Ali Gençoğlu da "Burada 60 kişilik bir bilim kurulumuz var. Türkiye'deki en iyi sinema akademisyenleri bizimle birlikte. Düzenleme kurulumuz onlara da teşekkür etmek istiyorum. Düzenleme kurulumuzla iki aylık çok sıkı bir çalışmadan sonra böyle bir program hazırladık." ifadesini kullandı.

Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) Başkanı ve festival koordinatörü Sadık Emre Sakin de sempozyuma katılanları, cuma, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek festival etkinliklerine davet etti.

Konuşmaların ardından sempozyum, "Türk Korku Sinemasında Köy: Kutsalın Bozulduğu Mekan Olarak Taşra" ve "Groteskten Özgürlüğe: Poor Things Filminde Feminist Estetik" başlıklı oturumlarla başladı.

Sempozyumda, iki ayrı salonda yapılacak eşzamanlı 10 oturumda, 30'dan fazla akademisyen yaklaşık 30 bildiri sunacak.

Kaynak: AA

nilüfer belediyesi, Orman Yangınları, Kültür Sanat, Sempozyum, Festival, Kültür, Eğitim, Sinema, Çevre, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çalı Köy Filmleri Festivali ve Sempozyumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

12:25
Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı
Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
16:05
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
16:04
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
15:51
AK Partili vekilden Ali Koç’a sert tepki: Buna hakkın yok
AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok
15:49
Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
15:40
Gaziantep’te vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı
Gaziantep'te vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı
15:37
Transferde büyük sürpriz Ozan Tufan, 1. Lig takımına mı gidiyor
Transferde büyük sürpriz! Ozan Tufan, 1. Lig takımına mı gidiyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 12:44:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çalı Köy Filmleri Festivali ve Sempozyumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.