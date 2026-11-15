Çanakkale'de 11 besteci otizmli 11 çocukla proje kapsamında bir araya geldi - Son Dakika
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Çanakkale'de 11 besteci otizmli 11 çocukla proje kapsamında bir araya geldi

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Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte 11 besteci, 'Otizmli Bireylerde Müzik Temelli Sosyal Uyum Projesi' kapsamında otizmli 11 çocukla bir araya geldi. Besteciler, çocukların sosyal etkileşimini desteklemek ve kapsayıcı sanat anlayışını güçlendirmek için eserler besteleyecek.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden besteciler, "Otizmli Bireylerde Müzik Temelli Sosyal Uyum Projesi" kapsamında otizmlilerle Çanakkale'de bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Çanakkale Müzik ve Sahne Sanatları Geliştirme Derneği tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi paydaşlığında yürütülen proje kapsamında otizmliler için eserler bestelenecek.

Projeyle otizmlilerin müzik aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri, sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi ve kapsayıcı sanat anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kentteki bir otelde gerçekleşen etkinlikte konuşan ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Funda Türkmen, 7 yıldır Otizm ve Müzik Yaz Okulu Projesi'ni yürüttüklerini, bu yıl da bu projenin bir başka ayağıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkmen, 11 besteciyi 11 çocukla buluşturmak ve bestecilerin farkındalığını artırmak üzere yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Otizmlilerin neler yapabileceklerini ortaya koymak adına oldukça güzel çalışmalar yürütmüş bir projedir. Bu yıl da bestecilerin bu alanda yapabileceklerini ortaya koymak üzere toplandık. Bu anlamda oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bestecilerimiz otizmli bireylerle tanıştılar ve onların neleri yapabileceklerini gördüler. Onların nelere ihtiyaçları olduğunu ve ne tür bestelerle onları geliştirebileceklerine tanık oldular. Aslında kendilerini de bu anlamda geliştirme fırsatı buldular."

"Tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir deneyim yaşadık"

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Evrim Demirel de projeyle önyargılarının yıkıldığını anlattı.

Çok özel çocuklarla, özel iletişim kanalları fark ettiğini ve müziğin gücünü deneyimlediğini dile getiren Demirel, "Çünkü müzik aslında her şeyin ötesinde insanın iletişimi için dilden öte bir iletişim biçimi. O nedenle burada müzikle bir araya geldik. Bu özel çocuklarla enteresan bir iletişim kurduk ve tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir deneyim yaşadık." dedi.

Demirel, projenin ikinci ayağında bu çocuklar için besteler üreteceklerini aktararak, "Bu da işin aslına bakarsanız somut olarak verileri elde edeceğimiz süreç. İki günlük bu deneyimi yaşamasaydık buradan nasıl sonuç alırdık? Bundan çok farklı olacaktı muhtemelen. O nedenle biz besteciler açısından çok önemli bir farkındalık oldu." ifadesini kullandı.

"Her besteciye birer öğrenci düştü"

Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aytekin Albuz da projeye katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada otizmli bireylerin müzik aracılığıyla toplumsallaşmasına katkı sağlamaya yönelik bir deneysel çalışma yürüttük. Her besteciye birer öğrenci düştü. Besteleme sürecine dahil oldum. Daha çok eğitim, müziği besteleme boyutuyla ilgilendim. Bu sayede duygularımız birlikte oldu. Bir içtenlik içerisinde öğrenciyle bütünleştiğimizi aynı zamanda ailelerin de içerisine girmesiyle kolektif bir eğitim öğretim süreci yaşadığımızı söyleyebilirim."

Veli Yeşim Zorlu ise çocukların müzikle hayata dokunmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ailelerle onlara bir yol açmaya çalıştık. Birbirimizi bulup, birbirimizden feyz almaya çalıştık. Otizm ve Müzik Yaz Okulu başladığından beri hiç görmediğimiz bir kucaklanmayla, hiç görmediğimiz bir kabulle bir araya geliyoruz. Çocuklarımızın müzikal kapasitelerini geliştirmek üzerine, ayrıca akademik dünyanın bizim çocuklarımızla tanışması ve daha fazla çocuğun artık ya da daha fazla otizmli bireyin müzikal yeteneklerinin ortaya çıkarılması anlamında projeler üretilmesi için çok çaba sarf ediyorlar."

Kaynak: AA
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