Çanakkale Valisi: Troya Kültür Yolu Festivali bir marka artık

Kültür Sanat

ÇANAKKALE Valisi Ömer Toraman Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Festival, aslında Çanakkale'nin sahip olduğu zenginliklerin, kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin de bir göstergesi. Bu festival, bir marka artık. Bu markanın Çanakkale'de faaliyet yürütmesi de bizim için gurur verici" dedi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali için Anadolu Hamidiye Tabyası'nda açılış töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 3'üncüsünün gerçekleştirileceğine dikkati çekip, "Çanakkale hem yerli hem yabancı turistlerimiz için güzel bir destinasyon. Birbirinden farklı birçok etkinlikle, konser organizasyonuyla yine bir aradayız. Bugün açılışını düzenleyeceğiz ve biz de sizlerle beraber tüm duraklarımızı ziyaret edeceğiz. Öncelikle Çanakkale'ye ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Valimiz, Alan Başkanımız, Rektörümüz, Belediye Başkan Vekilimiz ve tüm paydaşlarımız bir aradayız. İyi seyirler, iyi gezmeler diliyorum" dedi.

'BU FESTİVAL, BİR MARKA ARTIK'

Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale'de düzenlenmesinin bir şans olduğunu belirten Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Festival, aslında Çanakkale'nin sahip olduğu zenginliklerin, kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin de bir göstergesi. Bu sene çeşitli etkinlikler yapılacak ve bu bir haftalık süre içerisinde eminim hem Çanakkale'de oturan hemşehrilerimiz hem de civar illerden gelecek olan misafirlerimizle güzel vakit geçirecek. Bu festival, bir marka artık. Bu markanın Çanakkale'de faaliyet yürütmesi de bizim için gurur verici. İnşallah aynı güzellikte devamı da gelir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KALBİ ÇANAKKALE'DE ATIYOR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, "3'üncüsünü düzenlemiş olduğumuz Troya Kültür Yolu Festivali 9 gün boyunca Çanakkaleliler sanata, kültüre, müziğe ve tüm sanatsal etkinlikleri doyuyor. 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kendisinden bir parça bulabildiği, mutlaka hoşuna giden bir faaliyetin olduğu 9 günlük bir serüven yaşıyoruz Çanakkale'de. Tabiri caizse aslında Türkiye'nin de kalbi Çanakkale'de atıyor. Basın desteğiyle yapılan faaliyetlerin büyüklüğüyle bütün Türkiye'nin gözü kulağı Çanakkale'de oluyor. Tam da festivalin amacına uygun bir durum. Çünkü Çanakkale'nin ölçeğine baktığımızda artık yavaş yavaş yazlık sezonu sona erip, daha üniversite öğrencilerimizin de gelmediği bu ara sezonda bütün Çanakkale dinamiklerine aslında büyük bir takviye oluyor. Dün arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerde şehirdeki o kalabalığın, restoranlardaki kalabalığın ve otellerdeki yer kalmamış olmasının festivalin yapılış amacına uygun olduğunu düşünüyoruz. Çanakkalelileri bu festivalde mutlaka görmek istiyoruz. Sabahtan başlayan etkinlikler geceye kadar devam edecek" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mumcu ve beraberindekilerin Çanakkale Savaşları'na ait fotoğraf ve arşiv belgelerin yer aldığı, 'Anmak-Anlatmak Çanakkale 1915' sergisini gezmesinin ardından program sona erdi. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında 50'den fazla noktada düzenlenecek 500 civarı etkinlikte, 1000'e yakın sanatçı halkla buluşacak.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,