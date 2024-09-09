Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Çanakkale\'de Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, Çanakkale’de son gününde birbirinden eğlenceli etkinliklerle sona erdi. 500 bisikletçinin katıldığı 'Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü', Kilitbahir Kalesi'nden başlayarak önemli noktalara pedal çevirdi. Napoliten Konseri, Yazar Yiğit Aksoy’un buluşması, çocuklar için kurulan 'Çocuk Köyü' ve Gökhan Türkmen’in konseriyle festival büyük ilgi gördü.

09.09.2024 12:50
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında 13. Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından 500 bisikletçinin katıldığı etkinlikte sporcular, şehit ve gazileri anmak için 48 kilometre pedal çevirerek Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliği'ne, ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip, başlangıç noktasında sona erdi. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'ne Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Napoliten Konseri"nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten şarkılarla gerçek bir İtalyan müzik şöleni sundu.

Duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan "Napoliten Konseri"nde, Eduardo di Capua, Paolo Tosti, Ernesto de Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Salvatore Cardillo, Cesare Andrea Bixio, Ruggero Leoncavallo, Salvatore Cardillo gibi değerli İtalyan bestecilerden eserler, Besnik Ademoğlu, Hazal Ata, Berk Dalkılıç, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Anıl Önder, Berk Özbek ve Bahadır Özkoca tarafından seslendirildi.

Yazar Yiğit Aksoy ise Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan, birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini son kez ağırladı.

Çocuklar festivalin son gününde, çocuk tiyatrosu "Maşa ile Koca Ayı", "Bremen Mızıkacıları" ve Pandomim Gösterisi ile gönüllerince eğlendi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, "Ayıp ettin", "Ben Unuturum", "Lafügüzaf", "Büyük İnsan", "Mahşer", "Çatı Katı" ve "Derdim" gibi sevilen şarkılarını alanı dolduran on binlerce Çanakkaleli ile hep bir ağızdan söyledi.

Türkmen sahnede yaptığı konuşmada, "Harika gözüküyorsunuz. Çanakkale harika bir yer, kahramanlıklarla dolu bir yer. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında burada olmaktan çok keyifliyiz. İyi ki buradayız." dedi.

Kaynak: AA

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