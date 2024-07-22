Çanakkale'de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Çanakkale\'de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Festival kapsamında Eceabat Cumhuriyet Meydanı'nın açılışı da yapıldı. Festivalde çeşitli ülkelerin halk dansları topluluklarının gösterileri sunuldu. Belediye Başkanı Saim Zileli, önümüzdeki yıl daha coşkulu ve farklı kültürel etkinliklerle dolu bir festival planladıklarını belirtti.

22.07.2024 13:53
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Saim Zileli, burada yaptığı konuşmada, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

Festival kapsamında Eceabat Cumhuriyet Meydanı'nın açılışını da yaptıklarını anlatan Zileli, "Önümüzdeki yıl inşallah daha coşkulu, katılımı yüksek, farklı kültürel ve sanatsal organizasyonlarla desteklenmiş bir festival planlamasıyla karşınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde çeşitli ülkelerin halk dansları topluluklarının gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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