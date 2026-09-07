Çanakkale Kültür Yolu Festivali 9 günün ardından sona erdi, Kayseri\'ye devretti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, dokuz günlük kültür ve sanat programının ardından sona erdi. Festivalin son gününde geleneksel sanatların yaşatıldığı atölyelerden tarihi mirasın uzmanlar eşliğinde keşfedildiği gezilere, denizle buluşan gençlerden çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklere kadar farklı başlıklarda programlar gerçekleştirildi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilen Çini Atölyesi'nde, Türk çini sanatının geleneksel motifleri katılımcıların çalışmalarıyla yeniden yorumlandı. Ayşe Işık eşliğinde düzenlenen atölyede, İznik ve Kütahya çini sanatının karakteristik özellikleri ele alınırken çiçek ve geometrik motifler ön plana çıktı. Katılımcılar, çini sanatının üretim yöntemleri hakkında bilgi edinerek farklı teknikleri uygulama imkanı buldu. Geleneksel seramik zanaatının inceliklerinin aktarıldığı çalışma, festivalin son gününde geçmişten bugüne uzanan sanat mirasına ışık tuttu.

Aleksandria Troas'ın tarihine arkeologlar eşliğinde yolculuk yapıldı Çanakkale'nin önemli arkeolojik miras alanlarından Aleksandria Troas Antik Kenti, festivalin son gününde düzenlenen "Uzman Eşliğinde Gezi" etkinliğiyle keşfedildi. Arkeologların rehberliğinde gerçekleştirilen gezide katılımcılar, antik kentin geçmişine ilişkin bilgiler eşliğinde tarihi kalıntıları ve geçmişten günümüze ulaşan izleri yerinde inceledi. Etkinlik, Çanakkale'nin binlerce yıllık tarihinin yalnızca anlatılarla değil, doğrudan tarihi mekanlar üzerinden keşfedilmesine imkan sağladı.

'Tarihe Saygı Anı Dalışı' Çanakkalelileri bir kez daha denizde buluşturdu

'Tarihe Saygı Anı Dalışı' dördüncü kez Çanakkale Kültür Yolu Festivali programında yer aldı. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuk ve gençler denizle buluşurken, Çanakkale'nin sualtı ve deniz tarihine de dikkat çekildi. Ücretsiz olarak düzenlenen Scruba Deneme Dalışı kapsamında katılımcılar, uzmanlar eşliğinde sualtı dünyasına ilk adımlarını attı. Etkinlik, Çanakkale'nin kara üzerindeki tarihi kadar deniz altında taşıdığı mirasın da hatırlanmasına vesile oldu.

Çocuk Köyü'nde festivalin son gününe renkli final

Festival boyunca her gün çocukları ağırlayan Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'ndaki Çocuk Köyü, son gündede neşeli görüntülere sahne oldu. Panayır çadırlarından şişme oyun parklarına, eğitici atölyelerden dijital oyunlara, yarışmalardan balon turuna kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluştu. Oyun, keşif ve üretimi aynı alanda buluşturan Çocuk Köyü'nde minik ziyaretçiler gün boyunca farklı aktivitelere katılırken aileler de festivalin son gününün keyfini birlikte çıkardı. Böylece Çanakkale Kültür Yolu Festivali, çocukların kahkahaları ve renkli etkinliklerle dolu bir günün ardından dokuz günlük programını tamamladı.

Kültür maratonu Kayseri'de devam ediyor

29 Ağustos'ta başlayan Çanakkale Kültür Yolu Festivali; konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi deneyimleriyle dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında zengin bir kültür ve sanat programı sundu. Çanakkale'nin tarihi dokusu ile geleneksel ve çağdaş sanatın farklı disiplinlerini aynı programda bir araya getiren festival, 6 Eylül'de sona erdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki durağı Kayseri olacak. 5 Eylül'de başlayan Kayseri Kültür Yolu Festivali, 13 Eylül'e kadar birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak.