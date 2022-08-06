Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

06.08.2022 20:20
Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

Çanakkale Savaşı'nda Anzak askerlerinin Osmanlı siperlerine saldırmasıyla başlayan Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzak askerlerinin Osmanlı siperlerine saldırmasıyla başlayan Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anzak Kolordusu'nun 6 Ağustos 1915'te Osmanlı siperlerine taarruzuyla başlayıp 10 Ağustos'a kadar devam eden Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Yalnız Çam Avustralya Anıtı'nda tören yapıldı.

Tören, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Benjamin Esler'in açılış konuşmasıyla başladı. Törende, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage de konuştu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Büyükelçi Armitage ve Albay Esler tarafından buradaki anıta çelenk bırakıldı.

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson tarafından da anma kasidesi okundu.

Törene Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve protokol üyeleri katıldı.

Anma töreni, saygı duruşuyla sona erdi.

YORUMLAR
500
Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı Çanakkale heyeti OSBÜK genel kuruluna katıldı Çanakkale heyeti OSBÜK genel kuruluna katıldı
Kaynak: AA

Çanakkale, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:36 KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 20:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement