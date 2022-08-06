Törene Yeni Zelanda 'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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