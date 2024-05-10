Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi. Kaşdemir, Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu savaş mezarlarının bulunduğu Tarihi Alan'ın korunmasında ve Anzak Günü anma törenlerinin düzenlenmesindeki katkıları nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Liyakat nişanı, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro tarafından takdim edildi.

10.05.2024 11:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği" ile ödüllendirildi.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığının, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı Kaşdemir'i ödüllendirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu savaş mezarlarının bulunduğu Tarihi Alan'ın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Tarihi Alan'da her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olan İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliğine layık görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İsmail Kaşdemir'in 31 Aralık 2023'te ilan edilen listede yer alan tek Türk olduğu bildirilen açıklamada, Kaşdemir'e liyakat nişanının Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro tarafından takdim edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi - Son Dakika

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