Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı

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Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı
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Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı
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Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914’te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi’nde düzenlenen törende dualarla anıldı.

Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende dualarla anıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen anma törenine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit aileleri dernekleri, gazi dernekleri, şehit aileleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Anma töreninde, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Seddülbahir Kalesi'nde şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından, İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

Bu büyük insanları unutturmamak için her sene törenlerin düzenleneceğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 3 Kasım 1914'te Türk milletinin tarih yolculuğunda Çanakkale Cephesi'nde ilk şehitlerimizin mübarek kanlarını akıtarak toprağa karıştıkları bir gün. Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak da tarihe geçtikleri gün. O mübarek insanların mübarek kanları bugün bize vatan oldu, yurt oldu. Bizler de onların evlatları, torunları olarak her daim dünya durdukça onları hayırla ve rahmetle yad edeceğiz. Toplumumuzun tamamı, hepsi o büyük kahramanları saygıyla ve hayırla anıyor, rahmetle anıyor. İnşallah bizler de o büyük insanları hiç unutmamak ve unutturmamak adına bu törenlere devam ettireceğiz. Bir kez daha o büyük insanları, kahramanları rahmetle anıyorum. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi, aziz gazilerimizi Çanakkale'yi geçilmez yapanları rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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