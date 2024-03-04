438 Kırşehirli Çanakkale Şehidi anısına 438 seferberlik ekmeği yaptı
Çanakkale Şehitleri anısına Kırşehir'de 'seferberlik ekmeği' yapılıyor
KIRŞEHİR - Kırşehir'de malzemesi Un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayası olan seferberlik ekmeği yapılıyor.
Geçmişten geleceğe köprü kurmak isteyen Sosyal Bilgiler öğretmeni çocukların öğrenmesi ve şartların zorluğunu bilmesi adına 438 Kırşehirli Çanakkale şehidi için 438 seferberlik ekmeği projesi yaptı. 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale gelen ekmek, Çanakkale Savaşları döneminde tok tutma özelliğiyle biliniyor. Çocukların o dönemi ve askerlerin yediklerini anlaması adına yapılan etkinlikte konuşan Sosyal Bilimler Öğretmeni Şenol Dönmez, gelecek nesilleri geçmiş bilgilerle donatarak hazırladıklarını söyledi. Dönmez; "Kırşehirli 438 asker Çanakkale'de şehit oldu. Ayan Ayşe Hatun'un yolunda bizler de yeniden yürüyoruz. Tarihte 'seferberlik ekmeği' olarak geçen ekmekler, 2-3 ay bayatlamadan kalma özelliğini koruyor. Yaptığımız ekmekler camilerde dağıtılacak. Çocuklar da bu ekmekleri yiyerek farkındalık oluşturacak ve o günleri yaşayacaklar" dedi.
İlk kez seferberlik ekmeği yaptı
Sosyal Bilgiler öğretmeninin projesiyle ilk kez seferberlik ekmeği yapan fırıncı Muhammet Köktürk ise ekmeğin içerisindeki malzemeler hakkında bilgi verdi. Köktürk; "İlk kez seferberlik ekmeği yaptım. İçerisinde; tuz maya, yoğurt, sıvı yağ, yumurta var. İlk denemeye rağmen gayet de güzel olmuş, elimize sağlık" diye konuştu.
Heyecanla ekmeğin yapım sürecini bekleyen ve çıktıktan sonra tadan çocuklar da heyecanını gizleyemedi. Projeye; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği de destek verdi.
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