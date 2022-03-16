Son dakika haberi: Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda 57. Alayın Sancağı açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda 57. Alayın Sancağı açıldı

16.03.2022 23:22

Son dakika haber: Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda 57. Alayın Sancağı açıldı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konserinde sahne alan İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası Bestekarı Can Atilla, 57. Alay Sancağının replikası açarak, "Bu bir dünya senfonisidir.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda 57. Alayın Sancağı açıldı

İSTANBUL - Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konserinde sahne alan İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası Bestekarı Can Atilla, 57. Alay Sancağının replikası açarak, "Bu bir dünya senfonisidir. Bu senfoni dünya durdukça çalacak" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferine özel olarak hazırlanan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı "Bir Yanımız Hep Çanakkale" Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte çok sayıda ünlü isim programa katıldı.

İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası düzenlenen programda Şef Burak Tüzün'ün yönetiminde Can Atilla'nın bestelediği 4 bölümden oluşan 57. Alay Gelibolu Senfonisini dinletti. Can Atilla senfoninin ardından yaptığı konuşmada, "Bu bir dünya senfonisidir. Bu senfoni dünya durdukça çalacak" şeklinde konuştu.

57. Alay Gelibolu Senfonisi'nin ardından konuşmasını bitiren Can Atilla "Oğul madem 57. Alayın senfonisini götürüyorsun, ruhunu da götür dedi ve bana bunu yaptırdı" diyerek babasının vermiş olduğu 57. Alay Sancağının replikasını açtı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda 57. Alayın Sancağı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda 57. Alayın Sancağı açıldı - Son Dakika
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