Çankırı kilim motifleri atölyede sergilenirken Ayşe Aydın bolluk ve korunmayı anlattı - Son Dakika
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Çankırı kilim motifleri atölyede sergilenirken Ayşe Aydın bolluk ve korunmayı anlattı

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Çankırı'ya özgü kilim motifleri, Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergilenip ziyaretçilere tanıtılıyor. Ayşe Aydın, motiflerin bolluk ve bereket ile tehlikelerden korunma anlamları taşıdığını, her ilmeğin ayrı bir hikaye sunduğunu söyledi.

Çankırı yöresine özgü, her ilmeğinde bolluk, bereket, korunma ve kadının gücü gibi derin anlamlar barındıran asırlık kilim motifleri, Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergilenerek hem yaşatılıyor hem de ziyaretçilere tanıtılıyor.

Çankırı yöresine özgü, her bir ilmeğinde farklı bir hikaye ve anlam barındıran tarihi kilim motifleri, Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergilenerek vatandaşlara tanıtılıyor. Orta Asya'da dokumacılığın başlangıcından bu yana doğayı rehber edinen ustaların eserleri, sadece birer eşya değil, dokuyan kişilerin o anki ruh hallerini ve dualarını yansıtan tarihi belgeler olarak dikkat çekiyor. Çankırı'ya özgü motiflerin sessiz bir dili olduğunu ve her birinin farklı bir hikaye anlattığını belirten Ayşe Aydın, kilimlerdeki asıl temanın bolluk, bereket ve tehlikelerden korunma üzerine kurulu olduğu ifade etti. Atölyede sergilenen eserlerde yer alan 'bereket' motifi bolluğu temsil ederken; 'nazar', 'göz' ve 'muska' motifleri kıskançlıktan, kem gözlerden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korunma amacıyla dokunuyor.

Öte yandan, yaşamın cennete uzanan dallarını ve hayatın sürekliliğini anlatan 'hayat ağacı' motifi ile gücü ve kahramanlığı simgeleyen 'koç boynuzu' motifi kilimlere ayrı bir anlam katıyor. Kadını temsil eden 'eli belinde' motifi ise kadının gücünü, kahramanlığını, becerisini, doğurganlığını ve mutluluğunu yansıtıyor. Eski dönemlerde insanların doğada gördükleri yıldız, akrep, göz veya bitki gibi unsurları kilimlere resmettiklerini belirten Aydın, dokumacıların bitkilerden bile bolluk ve bereket umarak bu duygularını kilimlerine ilmek ilmek işlediklerini vurguladı.

"Motiflerin dilleri olmasa da anlattıkları farklı sözleri, hikayeleri vardır"

Her doküman motifin bir anlamı olduğunu söyleyen Ayşe Aydın, "Motiflerimiz Çankırı'ya özgü motiflerdir ve bu motiflerin dilleri olmasa da anlattıkları farklı sözleri, hikayeleri vardır. Kilimlerin asıl teması genel olarak bolluk, bereket ve korunma üzerine kuruludur. Örneğin bereket motifi, bolluğu ve bereketi ifade eder. Nazar ve göz motifleri, kıskançlıktan ve kem gözlerden korunmak, nazarı engellemek amacıyla dokunur. Hayat ağacı motifi, yaşamın cennete uzanan dallarını, hayatın değişimini ve sürekliliğini anlatır. Muska motifi, dışarıdan gelebilecek tehlikelere ve kıskançlıklara karşı bir korunma sembolüdür. Koç boynuzu motifi gücü ve kahramanlığı simgelerken, eli belinde diğer adıyla eli böğründe motifi kadını temsil eder ve kadının gücünü, kahramanlığını, becerisini, doğurganlığını, mutluluğunu yansıtır. Orta Asya'da dokumacılık başladığında insanlar öncelikle doğayı örnek almış ve doğada ne gördülerse kilimlere resmetmişlerdir. Yıldızı, akrebi veya gözü görmüşler ve bu motifleri dokumuşlardır. Bitkilerden dahi bolluk ve bereket umarak bu motifleri kilimlerine ilmek ilmek işlemişlerdir. Bu nedenle dokunan kilimler sadece birer eşya değil, dokuyan kişilerin o anki dualarını, duygularını, düşüncelerini ve ruh hallerini gün yüzüne çıkaran eserlerdir. Burası Kilim Evi ve Atölyesi'dir. Burada Çankırı yöresine ait yöresel kilimleri ve motiflerini sergileyerek halkımıza tanıtıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAyşe AydınÇankırıKültürSanatYaşamSon Dakika

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