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Çekimleri Samsun'da yapılan "Canım Dayım" filminin gösterimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Çekimleri Samsun'da yapılan "Canım Dayım" filminin gösterimi gerçekleştirildi

17.01.2022 17:34

Samsun'da çekimleri yapılan ve otizm farkındalığı oluşturmayı hedefleyen "Canım Dayım" filminin gösterimi Samsun'da yapıldı.

Samsun'da çekimleri yapılan ve otizm farkındalığı oluşturmayı hedefleyen "Canım Dayım" filminin gösterimi Samsun'da yapıldı.

Fuat Yılmaz'ın yazıp yönettiği, otistik bir birey olan Adem ile küçük yeğeni Melek'in hikayesini konu edinen filmi, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda protokol üyeleri, Yılport Samsunsporlu oyuncular, Altınkum Özel Eğitim Kurumu öğrencisi özel çocuklarla birlikte izledi.

Film arasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, çocuklarla özel bir gün yaşadıklarını belirtti.

Dağlı, özel çocuklarla ilgili bir film izlediklerini belirterek, "Samsun'umuzun yetiştirdiği Fuat Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekilmiş. Bu manada özel. Samsun'umuzun muhtelif yerlerinde, özellikle Ayvacık ilçemizde çekilen bir filmimiz bu manada da özel. Medarıiftiharımız Samsunspor'umuza vurgu yapan bir film. Bu manada dört özelliği aynı anda bulunduruyor. Biz de bu özel çocuklarımızla beraberiz. Filmin ilk yarısını izledik. Ne kadar güzel bir film olduğunu gördük." dedi.

Vali Dağlı, filmin ilgi görmesini temenni ettiklerini belirterek bu sayede özel çocuklarla ilgili farkındalığın artacağına inandıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de filmi beğendiğini vurgulayarak, "Senaryosuyla, işleyiş tarzıyla farkındalık yaratan bir film. Her ana teması Samsun'la alakalı bir film. Bu açıdan bizim için memnuniyet verici, başarılı bir film. Yönetmeninden oyuncularına kadar herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Filmi, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Yılport Samsunspor Kulübü Genel Müdürü Soner Soykan, futbolcular Yasin Öztekin, Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift ve öğrenciler izledi.

Çekimleri Samsun'da yapılan Canım Dayım filminin gösterimi gerçekleştirildi
Çekimleri Samsun'da yapılan Canım Dayım filminin gösterimi gerçekleştirildi
Çekimleri Samsun'da yapılan Canım Dayım filminin gösterimi gerçekleştirildi

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Fuat Yılmaz, Samsun, Otizm, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çekimleri Samsun'da yapılan 'Canım Dayım' filminin gösterimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekimleri Samsun'da yapılan "Canım Dayım" filminin gösterimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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