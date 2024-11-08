Cennet Cehennem Obrukları Ziyaretçi Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cennet Cehennem Obrukları Ziyaretçi Rekoru Kırdı

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Mersin, 10 ayda 350 bin ziyaretçiyle Cennet Cehennem obruklarının rekorunu kırdı.

08.11.2024 10:36
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En çok Cennet Cehennem obrukları ziyaret edildi: 100 başlı ejderha burada tutulmuş

Mersin 1,5 milyon misafiri ağırladı: En çok cennet cehennem obruğu ziyaret edildi

Zeus'u yüz başlı ejderhayı etkisiz hale getirip cehennem çukurunda tuttuğu gibi bir çok mitolojik hikayesi bulunan içinde bir de kitabe olan 'Cennet Cehennem Obruğunu 350 bin kişi gezdi

Vali Ali Hamza Pehlivan:

"10 aylık sürede yaklaşık 350 bin kişi Cennet Cehennem ören yerimizi ziyaret etti"

"Mersinimizin sıcak bir iklimi var, bizim de gece müzeciliğini burada uygulama imkanımız var"

"Cehennem çukurunda Zeus'u 100 başlı ejderhayı etkisiz hale getirdiği ve Etna Yanardağ'ına hapsetmeden önce Cehennem çukurunda tuttuğu rivayet edilir, tabi bunlar mitolojik hikayeler"

MERSİN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin bu sene 1,5 milyon misafiri ağırladı, en çok ise Cennet Cehennem obrukları ziyaret edildi. Zeus'u yüz başlı ejderhayı etkisiz hale getirip Cehennem çukurunda tuttuğu gibi bir çok mitolojik hikayesi bulunan içinde bir de kitabe olan 'Cennet Cehennem' obruklarını 350 bin kişi gezdi.

Türkiye'nin turizm noktalarından Mersin hem deniz hem de kültür tatili için gelenleri ağırlıyor. Erdemli'de bulunan Kızkalesi'nden, Silifke'de yer alan Cennet Cehennem obruklarına kadar bir çok tarihi mekanı barındıran kente gelenlerin sayısı ise her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu sene de ilk 10 ay da kent 1,5 milyon misafiri ağırladı. Geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gözlenen ziyaretçiler hem deniz tatili yaptı hem de ören yerleri başta olmak üzere bir çok tarihi mekanı ziyaret etti. Kültür gezilerinde en çok ziyaret edilen yer ise bir çok mitolojik hikayeye konu olan ve içinde bir de kitabe bulunan 'Cennet Cehennem' obrukları oldu. Obrukları bu sene 350 bin kişi ziyaret etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da obrukları gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile yetkililerden bilgi aldı.

Konya'dan gelerek ören yerini ziyaret eden Barış Köse, "Cehennem çukurunda kafamız dönse de Cennet çukuru çok güzel, oksijeni bol herkes gelip görsün" ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Ahmet Güzel ise" Önce Cehennem çukuruna yukarıdan baktım cam teras yapılmış gayet güzel. İlk 29-30 sene önce gelmiştim, çok kötüydü burası şimdi gayet iyi olmuş" diyerek düşüncelerini aktardı.

"350 bin kişi ziyaret etti hedef 500 bin"

Cennet Cehennem Obruklarının en çok ziyaret edilen ören yeri olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Ülkemiz genelinde de en çok ziyaret edilen yerlerden birisi. Bu yıl 10 aylık sürede yaklaşık 350 bin kişi Cennet Cehennem ören yerimizi ziyaret etti. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yaklaşık 70 bin kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Tabi bu bizi sevindiriyor" dedi.

Ören yerinin hem hikayeleri hem de jeolojik yapısı ile ilgi uyandırdığına dikkat çeken Vali Pehlivan, yıl sonunda 500 bin ziyaretçiyi hedeflediklerini kaydetti.

"Geceleri de ziyarete açılacak"

Gece müzeciliğinin Cennet Cehennem ören yerinde yapılmasını planladıklarını aktaran Pehlivan," Mersinimizin sıcak bir iklimi var. Gece ziyaretleri daha münasip oluyor. Bizim de gece müzeciliğini burada uygulama imkanımız var" diye konuştu.

Cennet obruğu olarak tabir ettikleri mekana inmek için 452 basamak inildiğini vurgulayan Pehlivan, engelli, yaşlı ve sağlık sorunları olanların ise asansör olduğunu dile getirdi.

Zeus yüz başlı ejderhayı Cehennem çukurunda tutmuş"

Obruğun jeolojik özelliklerinin yanı sıra mitolojik bir çok hikayesinin de olduğunun altını çizen Pehlivan," Zeus Tapınağı'nın burada olduğu varsayılıyor. Özellikle Cehennem çukurunda Zeus'u 100 başlı ejderhayı etkisiz hale getirdiği ve Etna Yanardağı'na hapsetmeden önce Cehennem çukurunda tuttuğu rivayet edilir. Tabi bunlar mitolojik hikayeler" ifadelerini kullandı.

Kent 1,5 milyon misafiri ağırladı

Kente gelen ziyaretçi sayısı ile ilgili de bilgi veren Pehlivan," Toplam da 10 ören yerimiz, sayısız tarihi eserimiz var. 321 kilometre Akdeniz'e sahil bandımız ile Toroslar da doğal güzelliklerimiz var. Bunları ziyarete gelen sayısı da her geçen yıl artıyor. Mersin bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırladı. Bu da önceki yıllara göre yüzde 30'a yakın bir artışa tekabül ediyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu daha da artacaktır. Geçtiğimiz Ağustos ayında Çukurova Uluslararası Havalimanımız açıldı. İlimize ulaşım hızlı ve konforlu standartlara erişmiş oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cennet Cehennem Obrukları Ziyaretçi Rekoru Kırdı - Son Dakika

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