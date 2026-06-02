Öğretmen ve öğrenciler Çermik için çalıp söyledi

02.06.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde türküler söyleyerek ilçeyi tanıtan 'Çermik İçin Çal' projesini hayata geçirdi.

Diyarbakır'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Çermik, sanatla tanıtıldı. Öğretmen ve öğrenciler hem çalıp hem hem söyleyerek ilçenin güzelliklerini ön plana çıkardı.

Çermik Kaymakamlığı, Çermik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye birçok öğretmen ve öğrenci katkı sundu. Projenin koordinatörlüğünü Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Yusuf akıncı, İhsan Eser ve Laleş Erkek üstlendi. Öğretmen ve öğrenciler ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde türküler seslendirildi. İlçenin tanıtımını amaçlayan çalışma yaklaşık dört ay sürdü.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçenin kültürel zenginliğini, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak olan "Çermik İçin Çal" Projesinin kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, "Bu çalışma, ilçemizin sesini daha geniş kitlelere duyurmak, değerlerimizi yaşatmak ve Çermik'e olan sevgimizi ortak bir ezgide buluşturmak amacıyla hazırlandı. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza, ekip arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, projemizin Çermik'imize hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte söyledik, birlikte başardık. Çünkü bu ses Çermik'in sesi" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran da "İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olan bu güzel çalışmayı ortaya çıkartan öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Proje koordinatörü Yusuf Akıncı, amaçlarının ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak sanatla buluşturmak olduğunu söyledi.

Çermik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yayınlanan çalışma, izleyicilerden tam not aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

