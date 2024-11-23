Ceyda Oskay Can'dan Sanatsal Bebekler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ceyda Oskay Can'dan Sanatsal Bebekler

Ceyda Oskay Can\'dan Sanatsal Bebekler

Ceyda Oskay Can, yünle yaptığı sanatsal bebeklerle kitap ve film karakterlerine hayat veriyor.

23.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan Ceyda Oskay Can, yün ve çeşitli malzemelerin kullanımıyla oluşturulan sanatsal bebek yapımı "art doll" ile kitap ve film karakterlerine hayat veriyor.

Bir sivil toplum kuruluşunda eğitim uzmanı olarak görev yapan 43 yaşındaki Can, 2015 yılında arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı bez bebek yapım kursunda sanatsal bebek dalıyla tanıştı. Katıldığı oturumlarda kendisini geliştiren Can, meslek edindirme kurslarıyla da becerisini ilerletti.

Dikiş makinesinin yanı sıra art doll bebek yapımında kullanılan merinos cinsi yün, keçe iğne ve çeşitli tasarım materyalleri edinen Can, evine atölye kurarak boş zamanlarını art doll alanında ustalaşmaya ayırdı.

Kitap ve filmlerden esinlenerek tasarımlarını şekillendiren Can, "Küçük Prens", "Pippi Uzunçorap" gibi çocuk kitaplarındaki karakterlerin bez bebeklerini üretiyor.

Ürettiği 100'ün üzerinde eseri sosyal medya hesabında paylaşan Can, aldığı özel siparişler doğrultusunda kişiye özel art doll ürünler de dikiyor.

Tasarladığı bez bebekler için atık materyallerden de yararlanan Can, geri dönüşüm kültürüne katkı sunuyor.

"Ruhu çocuk olan yetişkinlerin de oyuncağı"

Ceyda Oskay Can, AA muhabirine, tasarımlarında her yıl farklı teknikler uyguladığını, üretken olmayı sevdiğini söyledi.

Sanatsal bebeğin oyuncaklardan farklı olduğunu, her parçanın hikayesinin bulunduğunu belirten Can, "Art doll bebeğin yapımı farklı, tamamen el emeğiyle üretiliyor. Sadece çocukların değil ruhu çocuk olan yetişkinlerin de oyuncağı. Bunları kitap köşelerinde, evlerinde sergilemek için alanlar da var." dedi.

Can, hangi karakteri oluşturacağına atölyesinde karar verdiğini, bazen bir ayakkabı, küçük sepet, ortaokul yıllarından kalma saç tokasının ilham kaynağı olduğunu anlattı.

Art doll eserlerin yapım aşamaları hakkında bilgi veren Can, şunları kaydetti:

"Önce kafatasını oluşturuyorum. Göz çukurlarını, gözlerin yerlerini belirledikten sonra burnunu, ağzını yerleştiriyorum. Kulak yapmak gerekirse yapıyorum. Tasarlanan her kahraman yaptıkça kendisine yön veriyor, 'Benim kıyafetim bu.' diyor, işledikçe onunla temas kuruyorsunuz. Daha sonra tel yardımıyla vücudunu oluşturuyorum; kahramanımız oturabilir, ayakta durmak isteyebilir, zıplamak isteyebilir, buna göre vücudunu yapıyorum. Giydirme, yüz kaplama ve makyaj kısmı geliyor. Ondan sonra kıyafetleri, renk uyumu, onların seçimini yapıp bebeği oluşturuyorum."

Can, eskiyen gömlekler, kot pantolonlar, çiçek sepeti, damacana kapağı gibi malzemeleri dönüştürmeyi çok sevdiğini, bez bebeklerin kıyafetlerini de kendisinin diktiğini dile getirdi.

Günün yorgunluğunu atma, dinlenme vesilesi gördüğü için art doll çalışmalarını genellikle akşamları yaptığını ifade eden Can, "Telefonumu kapatıp eşimle, evimle, çocuğumla, işimle odaklanarak çalışmayı daha çok seviyorum. Üretmek çok güzel, böyle mutlu oluyorum. Keşke her kadın farklı sanat dallarında üretim yapabilse. Bu uğraş hem beni her şeyden uzaklaştırıyor hem de dinlendiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ceyda Oskay Can'dan Sanatsal Bebekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyda Oskay Can'dan Sanatsal Bebekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.