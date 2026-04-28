Çilek Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çilek Festivali için geri sayım başladı

Çilek Festivali için geri sayım başladı
28.04.2026 09:55  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 54.'sü düzenlenecek Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 54.'sü düzenlenecek Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Sultanhisar Belediyesi tarafından organize edilen festival, 6-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Sultanhisar ve Atça'da gerçekleştirilecek. "Toprağın bereketi, çileğin lezzeti" sloganıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. Festival programına göre 6-10 Mayıs tarihleri arasında Sultanhisar'da, 13-17 Mayıs tarihleri arasında ise Atça'da etkinlikler düzenlenecek. Ünlü sanatçılar Poizi, Coşkun Sabah, Aslı Güngör ve Merve Özbey festival kapsamında sahne alacak. Ayrıca Selcan Temel, Efe Dumancı, Aydan Kahraman ve Alaaddin Ergün de müzikseverlerle buluşacak. Festivalde yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri, dans performansları ve sirk gösterileri de yer alacak. Etkinliklerin sunuculuğunu ise Doğukan Alsay üstlenecek. Sultanhisar Belediyesi, bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan çileğin tanıtımına katkı sağlamak ve kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivale tüm vatandaşları davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çilek Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:57:37.
SON DAKİKA: Çilek Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.