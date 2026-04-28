Çilek Festivali için geri sayım başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 54.'sü düzenlenecek Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Sultanhisar Belediyesi tarafından organize edilen festival, 6-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Sultanhisar ve Atça'da gerçekleştirilecek. "Toprağın bereketi, çileğin lezzeti" sloganıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. Festival programına göre 6-10 Mayıs tarihleri arasında Sultanhisar'da, 13-17 Mayıs tarihleri arasında ise Atça'da etkinlikler düzenlenecek. Ünlü sanatçılar Poizi, Coşkun Sabah, Aslı Güngör ve Merve Özbey festival kapsamında sahne alacak. Ayrıca Selcan Temel, Efe Dumancı, Aydan Kahraman ve Alaaddin Ergün de müzikseverlerle buluşacak. Festivalde yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri, dans performansları ve sirk gösterileri de yer alacak. Etkinliklerin sunuculuğunu ise Doğukan Alsay üstlenecek. Sultanhisar Belediyesi, bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan çileğin tanıtımına katkı sağlamak ve kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivale tüm vatandaşları davet etti. - AYDIN