Çoban ressam, çevre kirliliğini resimleriyle anlattı - Son Dakika

Çoban ressam, çevre kirliliğini resimleriyle anlattı

ANTALYA - Antalya'da bir Yörük ailesinin 4 çocuğundan biri olan 'Çoban ressam' Sinan Demir, son kişisel sergisini Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açtı.

Açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın çevre sorunları anlamında çıkmaz sokağa sürüklediğini belirterek, "Sinan Demir, aslında buna bir karşı çıkış gösteriyor. İsyanını da en estetik bir şekilde sanatla dile getiriyor" dedi.

Sinan Demir, Antalya'nın Beydağları'nın eteklerinde Korkuteli ilçesine bağlı Ulucak Mahallesi'nde dünyaya geldi. Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin 4 çocuğundan biri olan 35 yaşındaki Demir, dağlarda çobanlık yaparken kaya parçalarına şekiller çizerek resme başladı. Demir, ortaokul yıllarında resim öğretmenin yönlendirmesiyle eline aldığı resim fırçasını bir daha hiç bırakmadı.

Resme olan tutkusu onu Beydağları'ndan Antalya'ya getirdi. Ressam Celil Kemalov atölyesinde çalıştı. Türk seramik sanatçısı ressam Ümran Baradan adına düzenlenen 23'üncü Dünya Çocukları Resim Yarışması'nda dünya 3'üncüsü oldu, Cumhuriyetin 80'inci Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Açık Öğretim Lisesiler Arası Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Resimlerinde sürrealizme yönelen ve çalışmalarında çoban, yayla ve Yörük kültürünü kendi dünyasında harmanlayan Demir, 'çoban ressam' olarak anılmaya başlanırken birçok kişisel sergi açtı, karma sergilerde yer aldı. Demir, son kişisel sergisi Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açtı. "Doğanın Belleğinde Uyuyanlar" isimli serginin açılışında Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte çok sayıda sanatsever de katıldı.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, insanların daha lüks, daha rahat ve daha çok para kazanan sistemler kurmaya çalışmasının dünyayı büyük oranda geri dönülmez bir şekilde çıkmaz sokağa sürüklediğini söyledi. Sinan Demir'in bu sergide yer alan resimleriyle aslında buna bir karşı çıkış sergilediğini dile getiren Başkan Uysal, "İsyanını da en estetik bir şekilde sanatla dile getiriyor" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Uysal, 'Çoban Ressam' Sinan Demir'le birlikte sergiyi gezdi.

Ressam Demir, bu sergiyi 2017'te "Ustam" diye hitap ettiği foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'la birlikte planladıklarını söyledi. Küresel çevre sorunlarını Coşkun Aral fotoğrafları ve o fotoğraflar üzerinden kendisinin yapacağı resimlerle anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, "Covid-19 nedeniyle bu sergileri yapamadık. Ama, bir şekilde, ilk ayağını Ümit Uysal Başkanımızın desteğiyle Antalya'da yapmış olduk" dedi. Sergide yer alan eserlerin önemli bir bölümünü Antalya'da kuruyarak yok olan gölleri konu aldığını dile getiren Demir, sergide ayrıca Coşkun Aral'ın İzlanda'da çektiği fotoğraflar üzerinden buz kütleleri ve balığın dünyasını konu alan resimlerinin yer aldığını aktardı.

Serginin en dikkat çeken çalışmalarından biri de tek başına sergilenen 'Başlangıç' isimli çalışma oldu. Demir, çalışmasında bir balığın gözyaşlarıyla buzul dünyasına can vermesini anlattığını belirtirken "Yani direniyor son damlasına kadar. Aslında daha çok hikayesi var. Diğeri artık izleyicilerin yorumuna bırakıyorum" dedi.