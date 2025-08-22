Çocuklar Doğa ile Buluştu

Ordu'da çocuk evlerinde kalan çocuklar, "Bakmak-Görmek Projesi" kapsamında doğa ile baş başa vakit geçiriyor, kültür sanat etkinlikleriyle sosyalleşiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklara yönelik sanat, doğa ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bakmak-Görmek Projesi" çerçevesinde çocukların köy yaşantısını deneyimlemeleri sağlandı.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Ordulu sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, Altınordu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu.

Çocuklar, köy kahvaltısıyla başladıkları güne meyve toplayıp fındık hasadı yaparak devam etti.

Oyuncu Yenilmez, evindeki kütüphanesinde eski köy yaşantısına ilişkin eşyalar hakkında bilgi verip tiyatro ve oyunculuk deneyimlerini anlattı.

Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar, bilgi yarışmasıyla eğlenirken kentin tarihi, ahlak, değerler ve afet bilincine yönelik bilgi edindi.

Öte yandan Ana Derneği ile Takas İstanbul Bankasının da destek verdiği projede çocukların doğadan topladıkları objelerden oluşturacakları eserlerin yer alacağı sergi açılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, AA muhabirine, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in böyle bir projesinin olduğunu ve uygulamak istediğini kendilerine söylediğini ve projeye destek verdiklerini söyledi.

"İnşallah Türkiye'ye örnek bir proje olur"

Oyuncu Yenilmez'in proje ile ilgili altyapıyı kendi köy evinde ve çevresinde oluşturduğunu belirten Tan, "Proje, çok hoşumuza gitti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın destekleriyle hayata geçirdik." dedi.

Proje sayesinde çocukların doğal hayatı oyuncu Ahmet Yenilmez'in gayretiyle deneyimlediklerini anlatan Tan, "Bir çocuğumuzun inek sağması, yine doğal besinlerle kahvaltı yapması, fındık toplaması, Ahmet Yenilmez'den fıkralar dinlemesi ve geleneksel çocuk oyunlarını oynaması çok güzeldi." diye konuştu.

Tan, projenin çocuklar tarafından çok sevildiğine dikkati çekerek, "İnşallah Türkiye'ye örnek bir proje olur çünkü çocuklar çok mutlu oldular. Doğada bir gün boyunca olmak, onlara çok güzel şeyler katıyor. Bu proje, çocuklara yeni bilgi ve beceriler kattı." ifadelerini kullandı.

Yenilmez de proje sayesinde çocukları toprak ve doğal ortamla buluşturduklarına işaret ederek, "Çocukları kaldıkları evlerden alıp köye getiriyoruz. Bu toprakları bize bırakanların mezarlarını ziyaret ederek duayla güne başlıyoruz. Daha sonra burada yetişen mahsullerden, ineğin sütünden ve tavuk yumurtasından kahvaltı yapıyoruz." dedi.

Çocuklara kütüphanesinde bulunan ve geçmişte kullanılan eşyaları tanıttığını dile getiren Yenilmez, daha sonra çocuklarla fındık topladıklarını, doğa yürüyüşü yaptıklarını ve doğada objeler aradıklarını söyledi.

Bu objelerden oluşan eserlerin yer aldığı sergiyi Ordulularla buluşturacaklarını anlatan Yenilmez, "Bu faaliyet sayesinde çocuklarımıza kendi kimliklerinin ne olduğunu ve nasıl bir değer ifade ettiğini hatırlatmaya, göstermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yenilmez, projenin Ordu'da pilot bölge olarak uygulandığını, hedeflerinin önce Karadeniz'e, ardından Türkiye'ye yaymak olduğunu sözlerine ekledi.