Çocuklar Tiyatro ile Tanıştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çocuklar Tiyatro ile Tanıştı

Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' tiyatro oyunu binlerce çocukla sahnelenerek büyük ilgi gördü.

08.12.2024 22:11
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Şırnak'tan başlatılan projede çocuklar tiyatronun sihirli dünyası ile buluştu

Bin 200 kişilik salona sığmayan çocuklar, sahne önünde yere oturarak oyunu ilgiyle izlediler

ŞIRNAK - Şırnak'ta Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu sahnelendi. Bin 200 kişilik salona sığmayan çocuklar, sahne önünde yere oturarak oyunu izlediler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Opera ve bale her yerde" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tiyatro oyuncuları, Şırnaklı çocuklar için "Sihirli Dünya" çocuk oyunu ile sahneye çıktı. Bin 200 kişilik salona sığmayan çocuklar, sahne önünde yere oturarak oyunu ilgiyle izlediler. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk oyununda opera, orkestra ve enstrümanlar tanıtıldı.

Oyun sonrasında açıklama yapan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın daha önce hiç gitmediği illere devlet opera ve balesini götürme projesi kapsamında ilk şehir olarak bizi seçtiler. Bunun için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Buradan hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Dün akşam da gördüğünüz üzere bölgesel kendi kültürümüze uygun eserler seslendirildi ve halkımızın yoğun bir katılımı oldu. Bin 200 kişiye varan, salona sığmayan, hatta yan salonumuzu da kullandığımız bir performans sergilendi. Bizi yalnız bırakmadıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de çocuklarımızı unutmadık. Çocuklarımıza 'Sihirli Dünya' adlı eseri sergiledik. Onları sihirli bir dünyaya gönderdik. Gerçeklikten koparıp, kendi dünyalarında daha umut ettikleri, hayal ettikleri dünyaya götürdük. Bütün halkımızın bu yoğun ilgisi şunu gösteriyor; 40 yıldır kardeşliğimize kast etmek isteyenlerin başarılı olamadığı gösterilmiş oldu. Bundan sonra umudu, sevgiyi, kardeşliği ve birlikteliği içeren türküleri, eserleri daha yüksek bir sesle söyleyeceğimizi gösteriyor. Bunun daha çok talep edildiğini gösteriyor. Biz de halkımızın bu talebinin önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde olacağını ve bunları da karşılayacağımızı belirtmek istiyorum. Dünkü ve bugünkü etkinliğe katılan sanatçılarımıza başta bakanlığımız olmak üzere ve bizi yalnız bırakmayan halkımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar "Sihirli Dünya"yı çok sevdi

Sahnelenen "Sihir Dünya" çocuk oyununu izleyen Şırnaklı çocuklar, oyunu beğendiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler. Tiyatro oyununu izleyen 6. sınıf öğrencisi Yunus Ercan (12), "Çok güzeldi, harikaydı. Çocuklar için çok güzel bir oyundu. Şırnak'ta çok fazla böyle etkinlikler olmuyor. Çok güzel oldu böyle bir şey. İlk defa katıldım" dedi.

12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Hiranur ise, "Çok güzel bir şey oldu. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarıma da katılmalarını söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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